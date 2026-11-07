Nhật Bản thông qua chính sách an ninh mạng khẩn cấp sau hàng loạt cuộc tấn công

Gói giải pháp này được Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ đạo xây dựng từ ngày 26/10 và được phê duyệt tại cuộc họp của các bộ trưởng liên quan. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh: "Ngay tại thời điểm này, các vụ truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu đang liên tục diễn ra, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống thường nhật của người dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp. Chúng ta hãy huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ để nâng cao năng lực ứng phó trên toàn Nhật Bản".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại phiên họp với các bộ trưởng ngày 6/11. Ảnh: X/takaichi_sanae

Chiến dịch an ninh khẩn cấp được trích từ quỹ dự phòng ngân sách năm tài chính 2026 với 10 tỷ yen ngân sách ban đầu, trong đó 4,1 tỷ yen được phân bổ để nâng cấp thiết bị điều tra cho lực lượng cảnh sát, 3,8 tỷ yen dùng để gia cố hệ thống của Cơ quan Kỹ thuật số, và 2 tỷ yen dành riêng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm lỗ hổng an ninh trong các hệ thống công quan trọng.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama khẳng định: "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để đảm bảo mọi biện pháp an ninh cần thiết được triển khai đầy đủ". Mục tiêu của kế hoạch là từng bước đưa Nhật Bản đạt tới một trong những cấp độ an ninh mạng cao nhất thế giới.

Một trong những điểm nhấn trung tâm của gói giải pháp là việc thành lập "đội giải cứu mạng" phối hợp giữa khu vực công và tư nhân, chịu trách nhiệm hỗ trợ ban đầu cho các công ty bị tấn công. Một ban thư ký điều phối đội ngũ này sẽ được thiết lập muộn nhất vào cuối năm tài chính 2026. Bên cạnh đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ ra mắt biệt đội chuyên gia an ninh mạng mang tên "Top Gun" vào cuối tháng 11 nhằm tận dụng AI mô phỏng các cuộc tấn công và phát hiện điểm yếu hệ thống.

Điểm nhấn trong gói giải pháp là việc thành lập "đội giải cứu mạng" phối hợp giữa khu vực công và tư nhân, chịu trách nhiệm hỗ trợ ban đầu cho các công ty bị tấn công. Ảnh: X/takaichi_sanae

Đối với các sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, một đội phản ứng chung gồm các cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng An ninh mạng Quốc gia sẽ trực tiếp được điều động.

Song song với việc xây dựng lực lượng phản ứng, Nhật Bản cũng mở rộng năng lực "phòng thủ mạng chủ động" theo đạo luật có hiệu lực từ tháng 10, cho phép các cơ quan chức năng truy cập trước vào các máy chủ do hacker sử dụng để ngăn chặn hiểm họa. Chính phủ Nhật Bản đồng thời thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc cưỡng chế chặn truy cập đối với các trang web phát tán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và tăng cường chia sẻ thông tin lỗ hổng với các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Anthropic hay OpenAI.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara phát biểu rằng các biện pháp này sẽ là "bước khởi đầu hướng tới quá trình chuyển đổi sang một xã hội đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về khả năng phục hồi an toàn mạng".

Động thái quyết liệt của Nhật Bản diễn ra sau khi quốc gia này ghi nhận hàng loạt sự cố an ninh nghiêm trọng, trong đó nổi bật là vụ tấn công mã độc tống tiền vào nhà cung cấp dịch vụ đám mây IDC Frontier thuộc SoftBank vào ngày 7/10 làm ảnh hưởng đồng thời tới 495 tổ chức khách hàng và rò rỉ thông tin của hơn 14 triệu công dân.

Bên cạnh đó, các công ty bảo mật cũng cảnh báo về việc công cụ an ninh mạng AI Artex từ Trung Quốc bị lạm dụng trong nhiều vụ hack nhắm vào các doanh nghiệp Nhật Bản. Những nguy cơ cộng hưởng này đã thúc đẩy Nhật Bản phải hành động khẩn cấp để bảo vệ hạ tầng thông tin và củng cố niềm tin của công chúng.