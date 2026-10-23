Nhật Bản thay đổi chính sách mua sắm miễn thuế đối với khách du lịch quốc tế vì một lý do

Nhật Bản đổi cơ chế hoàn thuế cho du khách nước ngoài từ ngày 1/11. (Nguồn: Getty Images)

Theo hệ thống hiện hành, du khách nước ngoài có thể mua hàng miễn thuế trực tiếp tại các cửa hàng. Với cơ chế mới, du khách sẽ quét hộ chiếu tại các quầy làm thủ tục chuyên dụng ở sân bay và cảng biển để nhận lại tiền thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển vào thẻ tín dụng khi rời Nhật Bản.

Những trường hợp được yêu cầu kiểm tra bổ sung có thể phải xuất trình hàng hóa đã mua để cơ quan chức năng kiểm tra. Các sân bay lớn cũng sẽ triển khai thủ tục qua điện thoại thông minh nhằm giảm tình trạng ùn tắc.

Ngày 22/10, cơ quan hải quan Tokyo đã giới thiệu công tác chuẩn bị tại sân bay Haneda. Tại đây, 22 thiết bị đầu cuối được lắp đặt để xác định những giao dịch mua hàng cần kiểm tra bổ sung. Sân bay cũng bố trí khu vực riêng phục vụ việc kiểm tra hành lý.

Quy định mới cũng bỏ mức trần 500.000 Yen mỗi ngày đối với các mặt hàng tiêu dùng như rượu và mỹ phẩm. Du khách đồng thời không còn phải sử dụng bao bì đặc biệt nhằm ngăn việc bán lại hàng hóa.

Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ lo ngại việc phải trả thuế trước có thể khiến du khách hạn chế mua sắm, thay vì dùng khoản tiền tiết kiệm từ ưu đãi miễn thuế để mua thêm hàng hóa.

Ông Masaki Akita, Chủ tịch Hiệp hội cửa hàng miễn thuế Nhật Bản kiêm người đứng đầu Matsuya, doanh nghiệp vận hành chuỗi cửa hàng bách hóa, nhận định cơ chế mới sẽ có lợi cho các nhà bán lẻ khi giảm bớt trách nhiệm ngăn chặn các giao dịch mua hàng gian lận.

(theo Kyodo News)