Nhật Bản tham vọng lọt 'top 3' thế giới về AI. (Nguồn: Facebook)

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin, theo một nguồn thạo tin hôm 24/11, dự thảo đề cương chính sách an ninh kinh tế cho 3 văn kiện an ninh chủ chốt đề xuất Nhật Bản giữ vai trò dẫn dắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh phát triển AI ngày càng gay gắt.

Dự thảo đề ra mục tiêu “tự chủ về AI”, theo đó Nhật Bản cần nâng cao năng lực công nghệ và sản xuất trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước cùng quan điểm để tránh phụ thuộc vào một quốc gia hay doanh nghiệp cụ thể.

Chính phủ sẽ “tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà Nhật Bản có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh”, trong đó có phát triển các mô hình nền tảng cho “AI vật lý”, một công nghệ giúp máy móc hoạt động trong thế giới thực.

Ngoài AI, dự thảo xác định 4 ưu tiên gồm định hình trật tự kinh tế quốc tế mới, nâng cao khả năng ứng phó lâu dài của xã hội trước các gián đoạn, củng cố hạ tầng sản xuất và gắn an ninh quốc gia với khoa học - công nghệ.

Dự thảo cũng đề xuất xây dựng khuôn khổ bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm sau một loạt vụ rò rỉ thông tin do truy cập trái phép, đồng thời mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp, giới học thuật và khu vực công để bảo vệ chuỗi cung ứng thiết bị liên lạc.

Liên quan hạ tầng AI, trước nhu cầu điện năng ngày càng tăng do sự phát triển nhanh chóng của AI, Tập đoàn JERA – nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản – đang xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và rút ngắn thời gian triển khai hạ tầng điện toán phục vụ AI.

JERA đang đàm phán với một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, gồm Anthropic, Meta, Amazon, Microsoft và Google, về khả năng xây dựng trung tâm dữ liệu gần các nhà máy điện ở khu vực thủ đô Tokyo. Theo Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch JERA Yukio Kani, các cuộc thảo luận với những doanh nghiệp nói trên đang được tiến hành, song chưa có thông tin cụ thể về địa điểm, quy mô hay tiến độ của từng dự án.

Với hơn 20 nhà máy nhiệt điện đang vận hành, JERA muốn xây dựng các mô hình trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn, có thể triển khai tại nhiều cơ sở phát điện và điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Điểm đáng chú ý của mô hình này là trung tâm dữ liệu có thể nhận điện trực tiếp từ cơ sở phát điện, không phải chờ hoàn tất các thủ tục và hạ tầng đấu nối lưới điện như những dự án thông thường. Qua đó, thời gian đưa các trung tâm dữ liệu vào hoạt động có thể được rút ngắn đáng kể.

Trước đó, ngày 1/10, JERA đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn công nghệ Dell Technologies của Mỹ và doanh nghiệp phát triển hạ tầng AI RHAELM của Anh nhằm xây dựng mô hình phát triển cơ sở hạ tầng AI có thể nhân rộng trên phạm vi toàn Nhật Bản. JERA cũng đang nghiên cứu khả năng mở rộng mô hình sang các nhà máy điện khác.

Mô hình đặt trung tâm dữ liệu gần các nhà máy điện được đánh giá có thể giúp giải quyết một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc phát triển hạ tầng AI tại Nhật Bản là khả năng tiếp cận nguồn điện. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra những thách thức về an toàn và môi trường.