Nhật Bản tham vọng chiếm 30% thị trường robot AI toàn cầu

Robot AI thi đấu bóng đá tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa ngành công nghiệp robot AI đạt quy mô 20.000 tỷ yen (khoảng 127 tỷ USD) và chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu vào năm 2040. Để hiện thực hóa mục tiêu, Chính phủ Nhật Bản dự kiến phối hợp với các tập đoàn chế tạo máy công nghiệp hàng đầu triển khai dự án quy mô lớn, thu thập dữ liệu vận hành từ các nhà máy nhằm phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI cho những ứng dụng trong thế giới thực, như robot tự hành.

Theo kế hoạch, Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến quốc gia (AIST), thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), sẽ hợp tác với DMG Mori – nhà sản xuất máy công cụ lớn thứ hai thế giới – và tập đoàn Komatsu để bắt đầu thu thập dữ liệu vận hành từ robot công nghiệp và máy công cụ ngay trong năm tài chính này.

Hơn 100 khách hàng dự kiến tham gia dự án, với khoảng 1.600 thiết bị, máy móc đang hoạt động tại các phân xưởng được gắn mã định danh riêng. DMG Mori và Komatsu sẽ tận dụng các hệ thống hiện có để thu thập và tập hợp dữ liệu từ những thiết bị này.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc sử dụng hệ thống mã định danh thống nhất, cho phép kết nối dữ liệu từ máy móc của nhiều nhà sản xuất nhưng có chức năng tương đồng. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu và huấn luyện các mô hình AI so với việc thu thập dữ liệu riêng lẻ như trong một số sáng kiến dữ liệu lớn trước đây.

AIST sẽ chịu trách nhiệm chuẩn hóa định dạng, quản lý và phân loại dữ liệu theo từng nhóm máy móc. Để hạn chế nguy cơ rò rỉ bí quyết công nghệ ra nước ngoài, toàn bộ thông tin sản xuất sẽ được ẩn danh hóa và trong giai đoạn đầu chỉ cung cấp cho các dự án phát triển AI trong nước.

Nguồn dữ liệu này được kỳ vọng tạo thêm lợi thế cho các nhà sản xuất robot công nghiệp Nhật Bản như Fanuc và Yaskawa Electric, qua đó hỗ trợ phát triển và xuất khẩu các thế hệ robot thông minh có năng lực cạnh tranh cao.

Dữ liệu cũng sẽ được chia sẻ với các liên minh công nghệ trong nước, trong đó có Noetra – liên doanh nghiên cứu Physical AI do SoftBank, NEC, Honda Motor và tập đoàn Sony thành lập hồi tháng 7 vừa qua.