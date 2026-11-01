Nhật Bản tăng tốc phát triển tên lửa phóng vệ tinh khẩn cấp

Nhật Bản thúc đẩy nghiên cứu tên lửa cỡ nhỏ có khả năng nhanh chóng đưa vệ tinh thay thế lên quỹ đạo. (Nguồn: NewsNation)

Theo Kyodo News, ngân sách tài khóa 2026 của Nhật Bản dành khoảng 70 triệu Yen (tương đương 444.000 USD) cho sáng kiến này.

Chương trình hướng tới rút ngắn thời gian đưa vệ tinh lên quỹ đạo, qua đó duy trì hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

Trên cơ sở các đề xuất từ doanh nghiệp tư nhân, Bộ Quốc phòng nước này sẽ đánh giá chi phí phát triển, phương thức và thời gian chế tạo trước khi lựa chọn đơn vị thực hiện vào tháng 2/2027.

Cơ quan này cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D để nâng cao hiệu quả sản xuất linh kiện, cũng như xem xét các phương án phóng tên lửa từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

Phát biểu hồi tháng 10/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, khả năng nhanh chóng khôi phục chức năng vệ tinh có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh quốc gia, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Nhật Bản hiện phụ thuộc vào tên lửa nước ngoài trong khoảng một nửa số lần phóng vệ tinh.

Trong khi đó, nước này đang vận hành một chòm vệ tinh cỡ nhỏ phục vụ giám sát các mục tiêu.

(theo Kyodo News)