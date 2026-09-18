Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Quyết định trên được ra tại cuộc họp chính sách của BOJ diễn ra trong hai ngày, nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang và giá đồng yen giảm mạnh. Ngân hàng cũng cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối cũng như nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) để định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Đây cũng là một bước tiến nữa trong quá trình từ bỏ chính sách lãi suất siêu thấp kéo dài nhiều thập kỷ, chính sách từng củng cố vị thế của đồng yen như một đồng tiền huy động vốn giá rẻ trên toàn cầu. BOJ đã chấm dứt chương trình kích thích kinh tế kéo dài một thập kỷ vào năm 2024 và tăng lãi suất nhiều lần kể từ đó, trong đó có lần tăng vào tháng 6, với nhịp độ khoảng hai lần mỗi năm, dựa trên quan điểm cho rằng Nhật Bản đang đạt tiến triển bền vững hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.

Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Giới phê bình cho rằng nhịp độ tăng lãi suất chậm của BoJ là một trong những nguyên nhân khiến đồng yen tiếp tục suy yếu. Cùng với chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột giữa Israel, Mỹ với Iran, điều này đã khiến lạm phát bán buôn tăng mạnh và được dự báo sẽ lan sang giá tiêu dùng.

Ngay cả khi tăng lãi suất, BoJ vẫn tụt lại phía sau các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới, với lãi suất thấp hơn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan đã nâng lãi suất chủ chốt lên 2,5% trong tuần trước, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hiện có lãi suất trong khoảng 3,75% - 4%. Giới phân tích dự báo BoJ sẽ tăng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3 năm sau và tiếp tục lên 1,75% trong quý II/2027.