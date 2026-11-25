Song song với việc hoàn thiện các quy định pháp lý, những tập đoàn công nghệ lớn như Toshiba, Hitachi và Mitsubishi Electric cũng đẩy mạnh phát triển lực lượng chuyên trách và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực phòng vệ, ứng phó và khôi phục hệ thống sau các cuộc tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã đưa vào thực thi các quy định pháp luật sửa đổi, yêu cầu các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu phải báo cáo với chính phủ khi xảy ra tấn công mạng. Đồng thời, Nhật Bản triển khai bộ tiêu chuẩn an ninh mạng thống nhất, áp dụng liên ngành đối với các đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các hệ thống thiết yếu.

Việc tăng cường các biện pháp bảo vệ diễn ra trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ngày càng hiện hữu. Theo Văn phòng An ninh mạng Quốc gia Nhật Bản, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026, nước này ghi nhận 166 cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, với tốc độ xảy ra cao gấp đôi so với một năm trước đó.

Mặc dù phần lớn hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu được vận hành tách biệt với mạng Internet công cộng, nguy cơ bị xâm nhập vẫn tồn tại thông qua những hệ thống có kết nối, thiết bị USB được sử dụng trong quá trình bảo trì hoặc hành vi phá hoại của người có quyền truy cập nội bộ. Điều này khiến việc bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống điều khiển công nghiệp ngày càng trở nên quan trọng.

Trước tình hình đó, các tập đoàn công nghệ Nhật Bản đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu. Toshiba đã thành lập bộ phận chiến lược an ninh hạ tầng trọng yếu với khoảng 50 thành viên, bao gồm các chuyên gia bảo mật hệ thống điều khiển và tin tặc "mũ trắng". Bộ phận này có nhiệm vụ tư vấn cho các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng, đồng thời đề xuất các biện pháp bảo mật với cơ quan chính phủ và các tổ chức ngành nghề, đồng thời hỗ trợ việc khôi phục hoạt động thực tế của cơ sở hạ tầng sau khi xảy ra sự cố. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, bộ phận này có thể đề xuất dừng hệ thống hoặc chuyển sang chế độ vận hành dự phòng. Trong tương lai, Toshiba hướng tới triển khai AI có khả năng tự thực hiện công việc khôi phục hệ thống sau khi được khách hàng chấp thuận. Ông Tomoki Tada, người đứng đầu bộ phận an ninh mạng của Toshiba, cho biết công ty đang nhận được nhiều yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp điện lực và cơ quan chính phủ khi các sự cố an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Hitachi đã thành lập tổ chức phụ trách an ninh mạng trên toàn tập đoàn nhằm chuẩn bị ứng phó với những mối đe dọa ngày càng tinh vi. Tháng 9 vừa qua, Hitachi đã triển khai dịch vụ mới nhằm hỗ trợ các đơn vị vận hành hạ tầng tăng cường năng lực phòng vệ, cho phép giám sát và xử lý theo thời gian thực những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống điều khiển, đồng thời hỗ trợ nhanh chóng khôi phục hoạt động sau các cuộc tấn công.

Đáng chú ý, Hitachi đang hợp tác với các công ty công nghệ Mỹ gồm Anthropic, OpenAI và Google Cloud, đồng thời dự kiến tích hợp những công nghệ tiên tiến của các đối tác vào dịch vụ an ninh mạng.

Mitsubishi Electric cũng đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bảo mật công nghiệp. Tập đoàn dự kiến triển khai dịch vụ giám sát thiết bị nhà máy, bao gồm cả máy tính công nghiệp, sớm nhất từ tài khóa 2027. Dịch vụ này sẽ được cung cấp cùng với các sản phẩm tự động hóa nhà máy của tập đoàn. Trước đó, Mitsubishi Electric đã mua lại Nozomi Networks, doanh nghiệp Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ an ninh mạng với các hệ thống phát hiện bất thường nhằm nhận diện hoạt động truy cập trái phép vào thiết bị nhà máy và các cơ sở công nghiệp.