Nhật Bản tăng 20 lần phí nộp đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Trước đây, người nộp hồ sơ trực tiếp để chuyển đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú phải trả 6.000 yen (khoảng 985.000 đồng), còn người xin cấp tư cách thường trú nhân phải nộp 10.000 yen (khoảng 1,64 triệu đồng).

Theo biểu phí mới, hồ sơ thay đổi hoặc gia hạn tư cách cư trú nộp trực tiếp sẽ có mức phí tùy theo thời hạn được cấp. Mức phí thấp nhất là 10.000 yên (khoảng 1,64 triệu đồng), đối với thời hạn cư trú từ 3 tháng trở xuống.

Với thời hạn cư trú từ 5 năm trở lên, phí có thể lên tới 75.000 yên (khoảng 12,3 triệu đồng). Đáng chú ý nhất, phí xin cấp tư cách thường trú nhân tăng gấp 20 lần lên 200.000 yen (khoảng 32,8 triệu đồng).

Cũng trong ngày 1/10, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản sửa đổi hướng dẫn xét cấp thường trú, trong đó bổ sung các tiêu chí cụ thể hơn về thu nhập, lương hưu, năng lực tiếng Nhật và mức độ hiểu biết về pháp luật cũng như các quy tắc xã hội tại Nhật Bản.

Theo hướng dẫn mới, cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng duy trì mức thu nhập hộ gia đình tương đương hoặc cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản có quy mô tương ứng, hiện vào khoảng 5,75 triệu yen (hơn 940 triệu đồng) mỗi năm. Khả năng sử dụng tiếng Nhật và mức độ thích ứng với đời sống, pháp luật và các quy tắc xã hội Nhật Bản cũng được đưa vào đánh giá tổng thể. Trước đây, các hướng dẫn xét cấp thường trú chưa quy định cụ thể những tiêu chí này.

Việc tăng phí và siết điều kiện xét thường trú được triển khai trong bối cảnh số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tiếp tục tăng. Cuối năm 2025, con số này đạt mức kỷ lục 4,12 triệu người, tăng 9,5% so với một năm trước và hơn 80% so với khoảng một thập kỷ trước.