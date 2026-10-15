Nhật Bản tạm dừng lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa do rò rỉ nước

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Kyodo, lượng nước rò rỉ được xác định là nhỏ. Công ty Điện lực Tohoku cho biết không phát hiện mức phóng xạ bất thường trong môi trường xung quanh nhà máy. Tuy nhiên, báo chí Nhật Bản đưa tin lượng nước rò rỉ khoảng 0,2 tấn/giờ; do lượng nước tăng nhẹ, đơn vị vận hành quyết định dừng lò phản ứng để kiểm tra, thay vì tiếp tục theo dõi như trước đó.

Sau khi lò phản ứng dừng hoạt động, công ty dự kiến kiểm tra và thay thế bộ phận liên quan. Thời gian cần thiết để khởi động lại lò phản ứng được ước tính khoảng 10 ngày, tùy thuộc kết quả kiểm tra và sửa chữa.

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa nằm ở tỉnh Miyagi, vùng Đông Bắc Nhật Bản. Tổ máy số 2 đã được đưa trở lại vận hành vào cuối năm 2024, sau thời gian dài ngừng hoạt động kể từ thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Việc tạm dừng lần này nhằm phục vụ công tác kiểm tra thiết bị sau khi phát hiện rò rỉ nước.