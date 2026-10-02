Nhật Bản siết điều kiện thường trú, tăng phí lưu trú

Nhật Bản siết điều kiện cấp thường trú, tăng phí cư trú đối với người nước ngoài. (Nguồn: Getty Images)

Theo hướng dẫn sửa đổi của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, người xin thường trú phải có thu nhập cao hơn mức bình quân của các hộ gia đình Nhật Bản và chứng minh mức lương hưu dự kiến đạt ngưỡng nhất định. Người nộp hồ sơ cũng phải chứng minh trình độ tiếng Nhật tương đương cấp độ sử dụng ngôn ngữ độc lập.

Các hướng dẫn mới dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2027. Riêng điều kiện về thu nhập sẽ được áp dụng hồi tố đối với các hồ sơ nộp từ tháng 4/2026. Theo số liệu năm 2024, thu nhập bình quân hằng năm của một hộ gia đình Nhật Bản vào khoảng 5,75 triệu Yen (36.500 USD).

Về lương hưu, người xin thường trú phải có mức hưởng dự kiến tương đương với khoản lương hưu mà người tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí dành cho người lao động có thể nhận được sau 30 năm đóng bảo hiểm, căn cứ vào mức thu nhập tại thời điểm nộp hồ sơ.

Theo nguyên tắc chung, người nước ngoài phải cư trú tại Nhật Bản trên 10 năm mới đủ điều kiện xin thường trú. Trước đây, vợ hoặc chồng của công dân Nhật Bản hoặc người có tư cách thường trú có thể xin thường trú nếu đã kết hôn ít nhất 3 năm và cư trú tại Nhật Bản ít nhất 1 năm. Theo hướng dẫn mới, các mốc thời gian này lần lượt được nâng lên 5 năm kết hôn và 3 năm cư trú.

Kể từ khi công bố dự thảo hướng dẫn hồi tháng 8, Cơ quan Dịch vụ Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã tiếp nhận khoảng 5.000 ý kiến đóng góp từ công chúng. Một số ý kiến cho rằng mức thu nhập bình quân có thể bị đẩy lên cao do ảnh hưởng của một nhóm nhỏ có thu nhập lớn, đồng thời đề xuất sử dụng thu nhập trung vị để phản ánh chính xác hơn mức thu nhập điển hình của các hộ gia đình.

Bên cạnh việc siết điều kiện cấp thường trú, Nhật Bản cũng tăng mạnh phí đối với người nước ngoài xin thay đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú từ ngày 1/10. Đáng chú ý, phí xin thường trú tăng gấp 20 lần, từ 10.000 Yen lên 200.000 Yen (khoảng 1.280 USD).

Đối với thủ tục thay đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú, mức phí mới được tính theo thời hạn lưu trú được cấp, từ 10.000 Yen đối với thời hạn 3 tháng trở xuống đến 75.000 Yen đối với thời hạn từ 5 năm trở lên. Chính phủ Nhật Bản cho biết việc tăng phí nhằm đáp ứng chi phí ngày càng cao cho hoạt động xét duyệt hồ sơ.

(theo Kyodo News)