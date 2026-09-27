Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa trong tập trận chung với Mỹ

Theo các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa chống hạm Type-25 đang được triển khai tại doanh trại Kengun ở tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản, có thể được đưa tới khu vực diễn tập Oyanohara cũng thuộc tỉnh này để tham gia cuộc tập trận chung Keen Sword. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác nhận việc triển khai tên lửa Type-25 tại doanh trại Kengun trong các tài liệu công bố chính thức.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến chia sẻ thông tin liên quan đến mục tiêu và phối hợp thực hiện các quy trình phóng. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, không tiến hành phóng tên lửa thực tế trong cuộc diễn tập.

Type-25 là một trong những loại tên lửa tầm xa mà Nhật Bản đang đưa vào hệ thống năng lực phòng vệ ngoài tầm bắn. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này tiếp tục nghiên cứu, sản xuất hàng loạt và mua sắm nhiều loại tên lửa tầm xa với các đặc tính khác nhau về tầm bắn, tốc độ, quỹ đạo bay, mục tiêu và phương tiện phóng.

Việc đưa tên lửa tầm xa vào một cuộc tập trận chung với Mỹ đánh dấu hoạt động huấn luyện liên quan đến một năng lực mới trong hệ thống phòng vệ của Nhật Bản. Tokyo đang từng bước triển khai các phương tiện có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, trong khuôn khổ chính sách tăng cường năng lực phòng vệ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như tình hình an ninh tại khu vực Đông Á. Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo, tên lửa được ước tính bay khoảng 440 km và rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Cuộc tập trận Keen Sword là hoạt động huấn luyện chung định kỳ giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ, nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa hai bên.