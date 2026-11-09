Nhật Bản sẽ nối lại sản xuất thủy phi cơ US-2

Trên thế giới chỉ có ShinMaywa Industries và công ty Trung Quốc Aviation Industry Corporation of China sản xuất các máy bay lưỡng cư (thủy phi cơ) như trên. Doanh nghiệp này dự định đầu tư vài tỷ yên (vài chục triệu USD) vào cơ sở mới và bắt đầu vận hành từ năm 2029.

Chính quyền thành phố Kobe đã thông báo mở thầu sử dụng một khu công nghiệp ở phía Tây Bắc hòn đảo nhân tạo, nơi đặt sân bay của thành phố.

ShinMaywa Industries được trao quyền đàm phán về khu đất này. Theo tài liệu của thành phố, doanh nghiệp đề nghị thuê khoảng 17.500m2 đất với thời hạn cố định 50 năm.

Ngoài việc lắp ráp cuối cùng đối với máy bay lưỡng cư US-2, ShinMaywa đang xem xét sản xuất các linh kiện hàng không vũ trụ khác tại nhà máy mới.

“Thông qua việc thành lập cơ sở sản xuất mới, chúng tôi muốn mở rộng phạm vi đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp quốc phòng, sản xuất máy bay dân dụng và các lĩnh vực khác, đồng thời đảm bảo tăng trưởng kinh doanh”, Chủ tịch Keishi Kunugihara cho biết.

Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.

US-2 là thủy phi cơ phục vụ tìm kiếm cứu nạn có khả năng cất cánh và hạ cánh đường ngắn, được ShinMaywa phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Nó có khả năng hoạt động cả trên đường băng và trên mặt nước.

Máy bay được thiết kế để cứu hộ trên biển và sơ tán y tế từ các đảo xa xôi, đặc biệt là những nơi không có sân bay. Chiếc US-2 có chiều dài 33,3m, sải cánh 33,2m, trọng lượng cất cánh tối đa 47,7 tấn từ đường băng trên đất liền.

Chiếc US-2 lắp 4 động cơ cánh quạt Rolls-Royce AE2100J với công suất khoảng 4.590 mã lực mỗi chiếc. Phi hành đoàn gồm 11 người, tốc độ tối đa khoảng 580km/h, tốc độ hành trình 480km/h, tầm bay hơn 4.700km.

Bên trong máy bay có thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cáng cứu thương, chỗ ở cho phi hành đoàn và người được cứu, cũng như thuyền bơm hơi và thiết bị lặn. Thậm chí có cả nhà vệ sinh và một gian bếp nhỏ - nơi chuẩn bị đồ uống nóng cho mọi người sau khi ở trong nước lạnh.

Một đặc điểm quan trọng trong thiết kế là hệ thống kiểm soát lớp biên (BLC). Một động cơ turbine khí riêng biệt dẫn động máy nén cung cấp khí nén cho cánh và đuôi.

Việc thổi khí giúp ngăn ngừa sự tách dòng khí, duy trì lực nâng và hiệu quả điều khiển ở tốc độ thấp. Điều này cho phép US-2 bay với tốc độ tối thiểu chỉ 90km/h.

Sự kết hợp giữa tốc độ hạ cánh thấp và thiết kế thân đặc biệt cho phép nó hoạt động trong điều kiện sóng cao tới 3m, giúp giảm chiều dài đường băng cần thiết cho việc cất - hạ cánh.

Ví dụ, quãng đường chạy trên mặt nước của US-2 chỉ khoảng 280m, quãng đường chạy khi hạ cánh là 330m, quãng đường cất cánh từ đường băng trên đất liền chỉ cần khoảng 490m.

Do số lượng đơn đặt hàng ít, máy bay được sản xuất theo từng lô nhỏ với lượng lao động thủ công đáng kể. Vì vậy, kể từ năm 2003, công ty chỉ sản xuất được 9 chiếc và nhận được đơn đặt hàng cho 1 chiếc máy bay khác.

Theo Militarnyi