Theo Japan Times hôm 25/11, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi xác nhận Nhật Bản sẽ không cử quan sát viên dự hội nghị rà soát lần đầu tiên của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW), dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 - 4/12 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), với sự chủ trì của Nam Phi.

Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của TPNW là hiệp ước hướng tới mục tiêu loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho rằng việc cử quan sát viên có thể khiến các nước hiểu khác về chính sách răn đe hạt nhân của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc họp báo hôm 25/11. Ảnh: Jiji

“Cơ chế răn đe hạt nhân mở rộng là cần thiết để bảo vệ hòa bình cho Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng”, ông Motegi nói.

Tokyo sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa các nước có và không có vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Theo ông, sự tham gia của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có vai trò thiết yếu đối với tiến trình giải trừ.

Trong khi đó, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui và Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki bày tỏ thất vọng trước quyết định của chính phủ, nhấn mạnh việc này đi ngược nguyện vọng của những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử, đồng thời tiếp tục kêu gọi Tokyo tham dự với tư cách quan sát viên.

Được biết, Hiroshima đã bị phá hủy trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ vào ngày 6/8/1945, trong Thế chiến II. Ba ngày sau đó, Nagasaki cũng chịu chung số phận. Hồi tháng 10 vừa qua, hai thị trưởng Hiroshima và Nagasaki đã gặp Thủ tướng Sanae Takaichi để đề nghị vấn đề này.

Hiệp ước TPNW có hiệu lực từ ngày 22/1/2021, cấm các bên phát triển, thử nghiệm, sản xuất, sở hữu, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo dữ liệu Liên hợp quốc cập nhật ngày 25/11, hiệp ước có 96 bên ký và 75 bên tham gia. Việt Nam ký hiệp ước hồi tháng 9/2017 và phê chuẩn tháng 5/2018. Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc chưa ký hiệp ước.