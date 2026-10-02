Nhật Bản sẽ không cần tới chính sách tiền tệ siêu nới lỏng

Đồng tiền mệnh giá 10.000 yên của Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Kiuchi khẳng định: "Nhật Bản đã bước ra khỏi thời kỳ cần đến các chính sách tái lạm phát kiểu Abenomics". Ông cũng lưu ý các chính sách của đương kim Thủ tướng Sanae Takaichi hoàn toàn khác biệt so với gói kích thích kinh tế khổng lồ do cựu Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng vào năm 2013.

Ông Kiuchi cho rằng Nhật Bản không còn nằm trong giai đoạn giảm phát, vì vậy sẽ không cần một chính sách nới lỏng thái quá chỉ để thúc đẩy lạm phát.

Động thái trên được đưa ra sau khi giới báo chí đặt câu hỏi về biên bản tóm tắt cuộc họp chính sách tháng 9/2026 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Biên bản này tiết lộ một đại diện chính phủ đã kêu gọi BoJ phải thận trọng trước các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Trước sức ép dư luận, ông Kiuchi từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có phản đối BoJ tiếp tục nâng lãi suất hay không, đồng thời khẳng định các quyết định về chính sách tiền tệ hoàn toàn thuộc thẩm quyền độc lập của cơ quan này.

Những phát ngôn mới nhất của Bộ trưởng Kinh tế càng củng cố lập trường của Nhật Bản trong việc bác bỏ quan điểm cho rằng chính phủ đang nỗ lực kích cầu thông qua các biện pháp mở rộng tiền tệ và tài khóa.

Đáng chú ý, ông Kiuchi vốn luôn được giới quan sát đánh giá là một người ủng hộ chính sách tái lạm phát. Nhận định này xuất phát từ thái độ thận trọng của ông đối với việc tăng lãi suất trong quá khứ, cũng như mối quan hệ giữa ông với một nhóm nghị sĩ từng liên tục kêu gọi chính phủ tăng cường chi tiêu công.