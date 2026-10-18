Nhật Bản sắp ký thỏa thuận kinh tế đầu tiên với Bangladesh

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua thỏa thuận hợp tác kinh tế với Bangladesh trong kỳ họp lập pháp hiện tại, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và đóng vai trò đối trọng trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Bộ này đã cung cấp cho Bangladesh chuyên môn về thuế quan trong quá trình soạn thảo thỏa thuận đối tác kinh tế đầu tiên giữa hai nước.

Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế liên tục, Bangladesh dự kiến sẽ thoát khỏi danh nghĩa quốc gia kém phát triển nhất (LDC) vào cuối tháng tới, vốn được miễn thuế xuất khẩu sang các nước phát triển. Hiệp định kinh tế này được xem là sẽ giúp giảm thiểu tác động của thuế quan được áp dụng sau khi Bangladesh được dỡ bỏ danh hiệu quốc gia kém phát triển.

Hiệp định kinh tế với Bangladesh sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu từ Nhật Bản. (Maruhisa)

Hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác kinh tế vào tháng Hai. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi các thủ tục trong nước, chẳng hạn như phê chuẩn của quốc hội, được hoàn tất và mỗi bên đã thông báo cho bên kia. Điều này có thể diễn ra ngay trong nửa đầu năm 2027.

Khi thỏa thuận có hiệu lực, thuế quan đối với động cơ ô tô và lốp xe xuất khẩu từ Nhật Bản sang Bangladesh sẽ được xóa bỏ trong vòng 15 năm. Xe chở khách từ Nhật Bản sẽ được đảm bảo đối xử bình đẳng với các nước khác trong tương lai.

Thuế quan sẽ được bãi bỏ đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu từ Nhật Bản, giúp ngăn ngừa tình trạng giá quần áo tăng sau khi Bangladesh thoát khỏi danh hiệu nước kém phát triển (LDC).

Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Bangladesh soạn thảo thỏa thuận kinh tế nhằm giảm thiểu rủi ro Bangladesh ký kết các thỏa thuận bất lợi trong tương lai.

Ngoài các cuộc đàm phán về các lĩnh vực sẽ được giảm thuế quan, cũng như các mặt hàng cần được bảo hộ, Nhật Bản đã nêu rõ các tác động kinh tế và rủi ro liên quan đến từng điều khoản. Nước này cũng đã vạch ra khung pháp lý trong nước cần thiết.

Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) đầu tiên của Bangladesh nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán với các quốc gia khác. Trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách tăng cường mối quan hệ với Bangladesh, hiệp định kinh tế với Nhật Bản được xem là một hình mẫu giúp thiết lập các quy tắc thương mại.

Vì Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Bangladesh, quan hệ kinh tế giữa hai nước rất mạnh mẽ. Bangladesh đã tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh và phát triển cơ sở hạ tầng kể từ khi chính phủ thân Ấn Độ của bà Hasina kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024.

“Trung Quốc sẽ tạo ra các thỏa thuận kinh tế có lợi cho chính mình,” một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Với nhiều kinh nghiệm trong việc ký kết các thỏa thuận kinh tế, bao gồm cả Hiệp định CPTPP, Nhật Bản đặt mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của Bangladesh, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc.

(Tổng hợp)