Nhật Bản sẵn sàng vô hiệu hóa nguồn phát động tấn công mạng

Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên về an ninh mạng ngày 26/10, bà Takaichi nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ lựa chọn và triển khai một cách chiến lược các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời không ngần ngại vô hiệu hóa nguồn tấn công khi xác định được xuất xứ và bối cảnh của vụ việc. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị, hướng tới xây dựng gói biện pháp đối phó khẩn cấp ngay trong tuần tới.

Động thái trên được triển khai trên cơ sở luật về phòng thủ mạng chủ động (ACD) có hiệu lực từ ngày 1/10. Luật mới cho phép cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp cận các máy tính được sử dụng để tiến hành tấn công mạng, đồng thời thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiếp theo. Theo cơ chế này, chính phủ sẽ tăng cường giám sát không gian mạng, thu thập và phân tích dữ liệu liên lạc để phát hiện sớm dấu hiệu của các cuộc tấn công tiềm tàng.

Cảnh sát sẽ giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động vô hiệu hóa nguồn tấn công. Đối với những vụ việc có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bao gồm cả các cuộc tấn công bị nghi có sự hậu thuẫn của nhà nước, cảnh sát sẽ phối hợp với Lực lượng Phòng vệ. Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ xem xét các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, trong khi cảnh sát có thể quyết định phương án xử lý đối với những vụ việc khác nhắm vào hệ thống máy tính tại Nhật Bản. Nếu mục tiêu nằm ở nước ngoài, cơ quan chức năng phải tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao trước khi tiến hành hành động.

Các biện pháp vô hiệu hóa có thể bao gồm khai thác lỗ hổng bảo mật để truy cập vào máy tính phát động tấn công, loại bỏ phần mềm độc hại, thay đổi mã định danh hoặc mật khẩu nhằm ngăn chặn đối phương tiếp tục xâm nhập, thậm chí tắt thiết bị. Trong điều kiện thông thường, người quản trị máy tính bị can thiệp sẽ được thông báo sau khi hoạt động kết thúc.

Song song với việc triển khai các biện pháp kỹ thuật, bà Takaichi chỉ thị các bộ trưởng tổng hợp thông tin về thiệt hại do tấn công mạng gây ra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và chuyển dữ liệu tới Văn phòng An ninh mạng Quốc gia (NCO). Cơ quan này được giao nhiệm vụ phân tích thông tin, tăng cường phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và công chúng, đồng thời mở rộng các dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ.