Nhật Bản sẵn sàng cho ASIAD 2026 với linh vật Honohon. (Nguồn: TTXVN)

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản, dự kiến quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và thành viên các đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Honohon là linh vật chính thức của ASIAD 2026. Nhân vật này ra đời từ sự kết hợp giữa ngọn lửa tượng trưng cho nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim các vận động viên và hình tượng Shachihoko - sinh vật huyền thoại được xem là biểu tượng và vị thần bảo hộ của vùng Aichi-Nagoya.