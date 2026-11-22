Hàng cây bạch quả trước lối vào trung tâm ga Tokyo đã chuyển màu vàng rực rỡ.

Sau những tháng Hè oi ả, tiết trời dần trở nên mát mẻ, bầu trời trong xanh hơn, ánh nắng vàng dịu dàng trải xuống những con đường, ngọn núi và khu vườn, tạo nên một khung cảnh thanh bình, lãng mạn. Nhưng điều khiến mùa Thu Nhật Bản trở nên đặc biệt chính là sự chuyển màu kỳ diệu của những tán lá cây, từ màu xanh quen thuộc sang vàng, cam, đỏ và những sắc nâu trầm, hòa quyện thành một bức tranh thiên nhiên sống động.

Cây bạch quả chuyển màu vàng rực rỡ trên con đường từ hồ Motosu tới hồ Kawaguchi.

Khi những ngày Thu bắt đầu, từ núi Phú Sĩ đến thủ đô Tokyo, màu xanh của lá cây dần nhạt đi, nhường chỗ cho sắc vàng óng của cây ngân hạnh, sắc đỏ thắm của những tán phong và những gam màu cam rực rỡ trải khắp các triền núi, thung lũng, công viên và những con đường. Mỗi loài cây lại mang đến một sắc thái riêng, khiến cảnh vật không chỉ thay đổi theo mùa mà còn trở nên đa dạng, đầy chiều sâu và cuốn hút.

Có những nơi cả khu rừng như chìm trong biển vàng, có nơi sắc đỏ của lá phong nổi bật giữa nền trời xanh, hay những con đường phủ đầy lá khô tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa hoài niệm. Nếu núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết trắng uy nghi trong tán lá phong đỏ mang một vẻ đẹp trầm mặc, thì các cung đường ở Tokyo lại rực rỡ sắc vàng của bạch quả mang đến sự lãng mạn, vui tươi.

Cây phong đỏ rực bên cạnh hàng thủy sam cổ thụ dẫn vào chùa Choen-ji, tỉnh Nagano.

Đặc biệt, sự chuyển màu của lá cây diễn ra dần dần theo thời gian và địa hình. Mùa lá đỏ thường bắt đầu từ những vùng núi cao phía Bắc, rồi chậm rãi lan xuống các khu vực thấp hơn và miền Nam Nhật Bản. Vì vậy, mùa Thu không chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà là hành trình kéo dài nhiều tuần, cho phép con người tìm kiếm và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ở những vùng đất khác nhau. Mỗi ngày trôi qua, cảnh sắc lại có thêm những thay đổi mới, khiến những chuyến đi ngắm lá mùa Thu luôn mang đến cảm giác bất ngờ và khó quên.

Vẻ đẹp lãng mạn của ga Tokyo khi mùa Thu về.

Trong ánh nắng Thu, những tán cây rực đỏ, vàng, cam dường như trở nên lung linh hơn, tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống theo gió, phủ kín lối đi, mặt hồ và những khoảng sân cổ kính, khiến không gian như chậm lại, bình yên hơn giữa nhịp sống thường ngày.

Đó cũng là lúc con người có thể tạm rời xa sự bận rộn, dành thời gian ngắm nhìn thiên nhiên, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua từng bước chân và khung hình.

Cả 4 hàng cây bạch quả trên đại lộ Gyoko đều đã chuyển sang màu vàng.

Mùa Thu Nhật Bản không chỉ đẹp bởi sắc màu, mà còn bởi cảm xúc mà nó mang lại. Một mùa của sự chuyển mình, của vẻ đẹp mong manh nhưng sâu sắc, nơi mỗi chiếc lá đổi màu đều góp phần tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Và khi những sắc vàng, đỏ cuối cùng dần rơi xuống, mùa Thu vẫn để lại trong lòng người những ký ức rực rỡ, dịu dàng và đầy lưu luyến.