Nhật Bản rót gần 3 triệu USD tiếp sức một quốc đảo Thái Bình Dương tổ chức bầu cử

Nhật Bản sẽ hỗ trợ quần đảo Solomon tổ chức các cuộc bầu cử năm 2028 thông qua viện trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật. (Nguồn: Anadolu)

Theo đó, Nhật Bản sẽ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý bầu cử của quốc đảo Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, khoản hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức các cuộc bầu cử thống nhất tại Quần đảo Solomon, qua đó củng cố nền tảng quản trị dân chủ.

Tokyo nhấn mạnh vị trí chiến lược của quốc đảo này tại Thái Bình Dương và khẳng định, việc tăng cường quan hệ với Solomon góp phần thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” dựa trên thượng tôn pháp luật.

UNDP đánh giá khoản hỗ trợ đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hợp tác song phương, đồng thời thể hiện cam kết của Nhật Bản đối với quản trị dân chủ và phát triển bao trùm tại Solomon.

Cơ quan này cũng cho biết đang mở rộng các chương trình hỗ trợ dành cho quốc đảo, trên cơ sở những đóng góp trước đó của Australia, Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Động thái mới của Tokyo diễn ra khi Nhật Bản đẩy mạnh quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương, khu vực ngày càng thu hút sự quan tâm chiến lược của các cường quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng hiện diện và ảnh hưởng tại khu vực, khiến Nhật Bản cùng các đối tác tăng cường hợp tác với các quốc đảo về phát triển, quản trị và an ninh khu vực.

Về phía Solomon, Thủ tướng Matthew Wale, người nhậm chức từ tháng 5, đã phát đi tín hiệu điều chỉnh trong chính sách đối ngoại so với những người tiền nhiệm có xu hướng gần gũi với Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Australia hồi tháng 6, nhà lãnh đạo này cũng thông tin, chính phủ Solomon sẽ xem xét lại thỏa thuận được ký trước đó, cho thấy những thay đổi trong cách tiếp cận quan hệ đối ngoại của Honiara.

(theo Al Jazeera)