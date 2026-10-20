Nhật Bản phóng thành công tàu thăm dò không người lái MMX

Theo Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tên lửa H3 mang theo tàu thăm dò Martian Moons eXploration (MMX) đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima lúc 4 giờ 41 phút sáng 20/10, theo giờ địa phương. Hơn một giờ sau, JAXA xác nhận tàu MMX đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy và bắt đầu hành trình hướng tới hệ sao Hỏa.

Theo kế hoạch, MMX sẽ đến sao Hỏa vào khoảng tháng 8/2027, khảo sát Phobos và thu thập ít nhất 10 gram mẫu vật để đưa về Trái Đất. Trước đó, robot tự hành IDEFIX do Pháp và Đức phát triển sẽ khảo sát địa hình, hỗ trợ xác định vị trí hạ cánh an toàn.

JAXA kỳ vọng các mẫu vật sẽ giúp làm sáng tỏ nguồn gốc của Phobos và Deimos, hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa, qua đó góp phần tìm hiểu quá trình hình thành hệ Mặt Trời. Sứ mệnh cũng sẽ khảo sát Deimos và đánh giá khả năng sử dụng Phobos làm điểm hỗ trợ cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa có người lái trong tương lai.

Trong khi đó, các cường quốc không gian đang thúc đẩy kế hoạch đưa mẫu vật trực tiếp từ sao Hỏa về Trái Đất. Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã thu thập mẫu vật trên sao Hỏa từ năm 2021, song kế hoạch đưa chúng về Trái Đất vẫn đối mặt với những trở ngại về kinh phí và phương án triển khai.

Trung Quốc dự kiến phóng tàu vũ trụ Tianwen-3 vào khoảng năm 2028, với mục tiêu đưa mẫu vật từ sao Hỏa về Trái Đất sớm nhất vào năm 2031.

Thành công của MMX không chỉ đánh dấu bước tiến trong năng lực thám hiểm không gian của Nhật Bản mà còn được kỳ vọng cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu nguồn gốc các thiên thể và chuẩn bị cho những sứ mệnh khám phá sao Hỏa trong tương lai.