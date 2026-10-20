Nhật Bản phóng tàu thăm dò vệ tinh Sao Hỏa, hướng tới cột mốc chưa từng có trong lịch sử

Ngày 20/10, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu thăm dò MMX (Martian Moons eXploration) bằng tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, đánh dấu bước khởi đầu của sứ mệnh khám phá hai vệ tinh tự nhiên Phobos và Deimos của sao Hỏa.

Ảnh: Naoki Hiraoka/Kyodo News qua AP

Theo đó, tên lửa H3 rời bệ phóng lúc 4 giờ 41 phút sáng (giờ Nhật Bản). Hơn một giờ sau, JAXA xác nhận tàu MMX đã tách thành công khỏi tên lửa theo đúng kế hoạch và bắt đầu hành trình hướng tới hành tinh đỏ.

Theo kế hoạch, vào năm 2029, tàu MMX sẽ thực hiện hai lần hạ cánh xuống Phobos, sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu thập ít nhất 10 gram vật chất từ độ sâu tối thiểu 2 cm bên dưới bề mặt.

Bên cạnh đó, tàu cũng sẽ quan sát Deimos, vệ tinh còn lại của sao Hỏa, thông qua các chuyến bay tiếp cận.

Ảnh: Naoki Hiraoka/Kyodo News qua AP

Phobos là một thiên thể nhỏ, có hình dạng không đều, bề mặt gồ ghề và đường kính trung bình khoảng 27 km.

Các nhà khoa học kỳ vọng việc phân tích đất đá tại đây sẽ giúp giải đáp những bí ẩn về nguồn gốc của hai mặt trăng sao Hỏa, cũng như cung cấp thêm hiểu biết về quá trình hình thành các vệ tinh tự nhiên trong Hệ Mặt trời.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, MMX dự kiến bắt đầu hành trình trở về Trái đất vào tháng 11/2030. Khoang chứa mẫu vật sẽ hạ cánh xuống Australia vào tháng 7/2031, mang theo những mẫu đất đá quý giá phục vụ nghiên cứu khoa học.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên con người đưa được mẫu vật từ một vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa về Trái đất. Sứ mệnh MMX có sự tham gia của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cùng khoảng 20 trường đại học và viện nghiên cứu.

Ảnh: Naoki Hiraoka/Kyodo News qua AP

Nhà vật lý thiên văn Tom Statler của NASA, người tham gia dự án, chia sẻ rằng sứ mệnh mang đến nhiều cảm xúc đan xen, từ hồi hộp, phấn khích đến kinh ngạc trước những điều chưa biết đang chờ đợi.

Với MMX, Nhật Bản tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục một cột mốc mới trong lĩnh vực thám hiểm không gian, đồng thời góp phần giải mã những bí ẩn lâu nay về các mặt trăng của sao Hỏa.