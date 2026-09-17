Nhật Bản phát triển 'xe cứu thương' dành riêng cho rô-bốt hình người

Thực chất, đây là một chiếc xe bảo trì được thiết kế để sửa chữa tận nơi mỗi khi rô-bốt hình người gặp sự cố. Chiếc xe cứu thương này chở theo các thiết bị chẩn đoán, phụ tùng thay thế, dụng cụ sửa chữa cùng đội ngũ kỹ sư đến bất cứ nơi nào rô-bốt ngừng hoạt động.

Trong trường hợp không thể khắc phục lỗi ngay tại chỗ, luôn có sẵn một rô-bốt dự phòng trên xe để thay thế và lập tức tiếp quản công việc. Trong khi đó, bộ phận bị hỏng sẽ được đưa về cơ sở sửa chữa tại Phòng thí nghiệm Rô-bốt hình người của GMO ở khu Shibuya, Tokyo.

Hiện tại, công ty mới chỉ bố trí một chiếc xe cứu thương duy nhất tại trụ sở ở Tokyo và nó sẽ không được dùng để đáp ứng mọi trường hợp hỏng hóc.

Dịch vụ này chỉ áp dụng cho những rô-bốt hình người do GMO AI & Robotics Trading (còn gọi là GMO AIR) triển khai, với các quyết định điều xe được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Đây cũng chính là công ty đứng sau dự án đưa rô-bốt hình người vào làm nhân viên xử lý hành lý tại một sân bay ở Tokyo. Đơn vị này hiện đang tiến hành thử nghiệm các cỗ máy do Unitree chế tạo tại sân bay Haneda trong một dự án hợp tác với JAL Ground Service kéo dài đến năm 2028.

Phong cách thiết kế nội và ngoại thất của chiếc xe do nhà thiết kế Yasumichi Morita từ công ty GLAMOROUS thực hiện, dựa trên nguyên mẫu của các phương tiện cứu hộ trên toàn thế giới. Bên ngoài xe nổi bật với các dải đèn chớp màu tím gắn trên nóc và dòng chữ "Xe cứu thương cho rô-bốt hình người".

Đại diện GMO cho biết dịch vụ này ra đời sau khi các rô-bốt bị hỏng thường phải chuyển đi nơi khác để sửa chữa, dẫn đến tình trạng gián đoạn công việc.

Giám đốc điều hành của GMO AIR, ông Tomohiro Uchida, giải thích rằng từ chính những trải nghiệm đó, họ đã nảy ra ý tưởng cung cấp rô-bốt thay thế tức thời.