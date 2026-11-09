Nhật Bản phát triển ứng dụng học tiếng Nhật bằng AI qua các nhân vật anime

Dự án hướng đến giới trẻ nước ngoài yêu thích văn hóa đại chúng Nhật Bản, đồng thời được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận việc học ngôn ngữ này.

Ứng dụng do Quỹ Nhật Bản (JF) phát triển theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Sau khi ngân sách cho năm tài chính tiếp theo được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai với mục tiêu hoàn thành vào năm tài chính 2028. Đối tượng chính mà ứng dụng hướng đến là giới trẻ ở nước ngoài có quan tâm đến anime và manga.

Thông qua công nghệ AI, người dùng có thể thực hành các cuộc hội thoại bằng tiếng Nhật với những nhân vật trong các bộ anime và manga nổi tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên JF tích hợp AI vào dịch vụ học ngôn ngữ của mình.

Trước đây, các ứng dụng và trang web do quỹ phát triển chủ yếu sử dụng nhân vật do đơn vị tự xây dựng để tránh những hạn chế về bản quyền. Với dự án mới, JF dự định đàm phán với các chủ sở hữu bản quyền nhằm có được quyền sử dụng những nhân vật nổi tiếng.

Dự án nằm trong nỗ lực tăng cường sức mạnh mềm và ngoại giao văn hóa của Nhật Bản, tận dụng sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm văn hóa nước này ở nước ngoài. Tokyo đặc biệt hướng tới những thị trường mới nổi và đang phát triển tại châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ, nơi Nhật Bản chưa có sự hiện diện mạnh mẽ như ở một số thị trường khác.

Theo khảo sát năm 2024 của JF, anime, manga, nhạc J-pop và thời trang Nhật Bản là nhóm động lực phổ biến nhất thúc đẩy người nước ngoài học tiếng Nhật. Có 61,3% sinh viên tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài cho biết sự yêu thích đối với các sản phẩm văn hóa này là lý do khiến họ muốn học ngôn ngữ.

Khảo sát cũng ghi nhận số người học tiếng Nhật ở nước ngoài đạt mức kỷ lục 4 triệu người, tăng 5,4% so với lần khảo sát trước vào năm 2021. Nhu cầu học tập và làm việc tại Nhật Bản cũng gia tăng. Trong số những người được khảo sát, 37,3% cho biết muốn học tập tại Nhật Bản, trong khi 36,4% xem cơ hội việc làm trong tương lai tại nước này là động lực học tiếng Nhật.

Bên cạnh dự án ứng dụng, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị phân bổ 1,83 tỉ yen (khoảng 11,6 triệu USD) trong năm tài chính 2027 để hỗ trợ mở rộng nội dung Nhật Bản ra nước ngoài.

Các sáng kiến khác nhằm tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản gồm xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia trong ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản với đối tác địa phương, thúc đẩy các kênh phân phối hợp pháp để chống vi phạm bản quyền và hỗ trợ dịch giả đưa các tác phẩm Nhật Bản đến với công chúng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản kỳ vọng ứng dụng mới sẽ giúp người dân tại những khu vực thiếu trường học và giáo viên tiếng Nhật có thêm cơ hội học tập. Đây cũng được xem là giải pháp có chi phí tương đối thấp so với việc mở thêm các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật ở nước ngoài.