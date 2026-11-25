Một trong những minh chứng cho định hướng này là kế hoạch của chính quyền tỉnh Yamanashi phát triển hệ thống giao thông công cộng mới mang tên Fuji Tram tại núi Phú Sĩ, sử dụng các phương tiện chạy bằng điện hoặc kết hợp hydro và điện, nhằm thay thế ô tô, xe buýt trên tuyến đường lên núi, qua đó góp phần giảm phát thải, kiểm soát lượng khách và hạn chế áp lực du lịch quá tải.

Núi Phú Sĩ hùng vĩ nhìn từ mương nước dẫn ra hồ Kawaguchi. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Yamanashi nêu rõ việc phát triển hệ thống Fuji Tram nhằm thay thế tuyến xe buýt Fujikyu hiện đang hoạt động trên đường thu phí Fuji Subaru Line, kết nối khu vực chân núi Phú Sĩ với Trạm số 5 của tuyến leo núi Yoshida – điểm khởi hành phổ biến nhất đối với du khách chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Một nhà ga mới dự kiến được xây dựng tại chân núi, nhiều khả năng ở phía Tây bãi đỗ xe Fujisan.

Sau khi Fuji Tram đi vào hoạt động, ô tô cá nhân, xe buýt và taxi sẽ không còn được phép lưu thông trên tuyến đường này theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ Nhật Bản. Việc thay thế phương tiện giao thông đường bộ thông thường bằng hệ thống vận tải công cộng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tác động của phương tiện cơ giới đối với hệ sinh thái núi Phú Sĩ.

Dự án hiện đang xem xét 3 mẫu phương tiện có tính đến yếu tố bảo vệ môi trường, gồm một mẫu sử dụng kết hợp hydro và điện do Trung Quốc sản xuất và hai mẫu chạy điện do châu Âu sản xuất. Cả 3 phương án đều sử dụng các toa xe nối liền nhau, di chuyển bằng bánh lốp cao su. Trong đó, phương tiện kết hợp hydro và điện có khả năng vận hành theo hai hướng, còn các mẫu xe điện châu Âu chỉ vận hành theo một hướng.

Tổng chi phí xây dựng và triển khai hệ thống dự kiến dao động từ 77,3 tỷ yen (485 triệu USD) đến 96,5 tỷ yen, tùy phương án được lựa chọn. Dự án dự kiến huy động vốn thông qua mô hình doanh nghiệp có sự tham gia của khu vực công và tư nhân hoặc hình thức sáng kiến tài chính tư nhân (PFI).

Theo thiết kế dự kiến, mỗi phương tiện có sức chứa khoảng 120 hành khách. Thời gian di chuyển từ nhà ga mới ở chân núi lên Trạm số 5 dao động từ 52 đến 67 phút, với tần suất hoạt động từ 6 đến 15 phút/chuyến, trung bình khoảng 7- 8 phút. Giá vé khứ hồi dự kiến không vượt quá 10.000 yen/người (63 USD).

Bên cạnh mục tiêu giảm tác động môi trường, Fuji Tram còn được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng du lịch quá tải tại núi Phú Sĩ. Trước đó, chính quyền Yamanashi đã áp dụng các quy định giới hạn số người leo núi mỗi ngày và thu phí từ năm 2025, song những lo ngại về tình trạng du khách tập trung quá đông vẫn tiếp diễn.

Theo kế hoạch, hệ thống Fuji Tram sẽ góp phần giới hạn lượng khách đến Trạm số 5 ở mức 2,3 triệu lượt mỗi năm, tương đương lượng khách ghi nhận năm 2012, trước khi núi Phú Sĩ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2013. Khi xác định mức giới hạn này, chính quyền địa phương cũng tính đến yêu cầu tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của các khu vực phụ thuộc vào du lịch.

Ngoài ra, tỉnh Yamanashi còn nghiên cứu khả năng kết nối nhà ga mới với những địa điểm du lịch khác trong khu vực, bao gồm tuyến tàu đệm từ tốc độ cao Linear Chuo Shinkansen đang được xây dựng. Việc phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối các điểm du lịch được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng tiếp cận núi Phú Sĩ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân.