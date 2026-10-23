Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Junki Yoshida, phó giám tuyển tại Bảo tàng Fukushima, chỉ vào một tấm bảng mô phỏng kích thước thật của các hóa thạch dấu chân khủng long được tìm thấy ở Minamisoma, tỉnh Fukushima. Ảnh: Kyodo

Phát hiện này cung cấp bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của các loài khủng long lớn tại Nhật Bản trong kỷ Jura, cách đây khoảng 160 triệu năm.

Dấu chân hóa thạch có kích thước 70 cm, được tìm thấy tại thành phố Minamisoma, tỉnh Fukushima. Các nhà nghiên cứu nhận định nhiều khả năng dấu chân này thuộc về một loài khủng long ăn thực vật có kích thước lớn, thuộc nhóm sauropod (khủng long cổ dài).

Ông Junki Yoshida, Phó trưởng bộ phận nghiên cứu và quản lý hiện vật tại Bảo tàng Fukushima và trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy các loài khủng long lớn từng sinh sống tại Nhật Bản trong kỷ Jura. Theo ông, hệ tầng địa chất nơi phát hiện dấu chân sẽ cung cấp những manh mối quan trọng giúp tìm hiểu hệ sinh thái trên đất liền vào thời kỳ đó.

Nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành khai quật quy mô lớn tại hệ tầng địa chất Tochikubo ở thành phố Minamisoma từ tháng 7/2026. Trong quá trình khai quật, nhóm đã phát hiện 12 dấu chân hóa thạch mới, trong đó có dấu chân kích thước 70 cm nói trên. Các nhà khoa học dự kiến tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác loài khủng long đã để lại dấu chân.

Theo nhóm nghiên cứu, phần lớn hóa thạch khủng long được tìm thấy tại Nhật Bản có niên đại từ kỷ Phấn trắng, trong khi các hóa thạch cổ hơn, thuộc kỷ Jura, tương đối hiếm. Trước đây, ngoài tỉnh Fukushima, hóa thạch khủng long từ kỷ Jura mới chỉ được phát hiện tại hai tỉnh Nagano và Yamaguchi. Một dấu chân hóa thạch dài khoảng 30 cm được khai quật tại thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi, từng được coi là dấu chân khủng long từ kỷ Jura lớn nhất Nhật Bản.

Tại hệ tầng Tochikubo, các nhà khoa học trước đó cũng đã phát hiện 3 dấu chân khủng long nhỏ cùng nhiều hóa thạch thực vật được cho là có liên quan mật thiết đến các loài khủng long ăn thực vật. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng những phát hiện mới sẽ góp phần làm sáng tỏ điều kiện sống và môi trường sinh thái trên đất liền tại khu vực này cách đây khoảng 160 triệu năm.