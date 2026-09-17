Nhật Bản ngừng vận hành 1 lò phản ứng hạt nhân do phát hiện nước rò rỉ

Nhà máy điện hạt nhân Mihama của Công ty điện lực Kansai ở Mihama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 17/9, Công ty Điện lực Kansai cho biết sẽ ngừng vận hành thủ công lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, sau khi phát hiện nước rò rỉ từ một thiết bị không chứa vật liệu phóng xạ.

Theo công ty trên và chính quyền tỉnh Fukui, hiện không ghi nhận mức phóng xạ cao bất thường ở môi trường xung quanh.

Trước đó, công ty buộc phải đóng lò phản ứng này vào tháng Năm do hơi nước rò rỉ từ nắp đậy bị hỏng trên tuabin cao áp.

Lò phản ứng đã được kiểm tra định kỳ vào tháng Sáu, sớm hơn so với kế hoạch, và vừa được khởi động lại vào ngày 12/9 vừa qua./.