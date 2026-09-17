Nhật Bản ngừng vận hành 1 lò phản ứng hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty điện lực Kansai ở Mihama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo công ty trên và chính quyền tỉnh Fukui, hiện không ghi nhận mức phóng xạ cao bất thường ở môi trường xung quanh. Trước đó, công ty buộc phải đóng lò phản ứng này vào tháng 5 do hơi nước rò rỉ từ nắp đậy bị hỏng trên tuabin cao áp. Lò phản ứng đã được kiểm tra định kỳ vào tháng 6, sớm hơn so với kế hoạch, và vừa được khởi động lại vào ngày 12/9 vừa qua.