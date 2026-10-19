Nhật Bản, Mỹ khởi động cuộc tập trận Kiếm Sắc

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, Nhật Bản đã mở màn cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên Keen Sword (Kiếm Sắc), kéo dài đến ngày 29/10, với sự tham gia của khoảng 45.000 quân nhân Nhật Bản và 12.000 binh sỹ Mỹ.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, tên lửa đất đối hạm tầm xa Type 25 của Nhật Bản sẽ được triển khai bên ngoài căn cứ đóng quân tại tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu.

Phát biểu khai mạc tại đảo Ishigaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, Tướng Hiroaki Uchikura nhấn mạnh cuộc tập trận Kiếm Sắc "đã trở thành một trong những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay" giữa hai đồng minh, phản ánh nhận thức về nguy cơ khủng hoảng gia tăng và nhu cầu huấn luyện mạnh mẽ.

Cuộc tập trận Kiếm Sắc, diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau của Nhật Bản, sẽ kiểm tra quy trình phóng tên lửa nhằm vào các tàu chiến trên biển nhưng không tổ chức bắn đạn thật.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cũng sẽ triển khai Hệ thống tên lửa chống hạm (NMESIS) và Hệ thống phòng không tích hợp của Thủy quân lục chiến (MADIS) tại tỉnh Okinawa.

Các nội dung huấn luyện bao gồm hoạt động trên đất liền, trên biển, trên không, cũng như trong không gian và không gian mạng.

Ngoài việc tăng cường sự phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ, cuộc tập trận còn giúp các lực lượng tham gia chuẩn bị sẵn sàng trước các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc tên lửa Type-25 với tầm bắn khoảng 1.000 km được đưa vào một bài tập mô phỏng, bao gồm các giai đoạn phát hiện mục tiêu và khai hỏa tấn công. Đây là loại tên lửa này có thể được phóng từ bệ phóng đặt trên xe cơ động.

Bảy quốc gia khác cũng tham gia vào cuộc tập trận này, trong đó Pháp và Đức lần đầu tiên góp mặt.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn mang tên Honguk, kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cuộc tập trận này giữ nguyên quy mô lực lượng tương đương những năm trước.

Sự kiện sẽ bao gồm hoạt động phối hợp giữa lục quân, hải quân và không quân, cũng như diễn tập tác chiến với lực lượng đối phương giả định và huấn luyện chiến đấu mô phỏng. Các binh sỹ sẽ rèn luyện phương án tác chiến trong thời chiến và thời bình, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Một quan chức JCS cho biết Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) tham gia để tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Hàn Quốc. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Hoguk, quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai đồng thời 2 trong số 7 nội dung diễn tập thực địa chung với Mỹ - vốn đã bị hoãn lại trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield (UFS).

Dự kiến, 5 nội dung diễn tập thực địa còn lại cũng sẽ được hoàn tất trong năm nay.

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo việc điều động số lượng lớn binh sỹ và trang thiết bị quân sự trên các tuyến đường cao tốc có thể gây ùn tắc giao thông và gia tăng tiếng ồn tại một số khu vực./.