Kỳ thi mới dự kiến áp dụng hình thức thi trên máy tính nhằm mở rộng cơ hội dự thi cho những người có nhu cầu xin tư cách lưu trú “Lao động kỹ năng đặc định”.

Người lao động Indonesia làm việc tại nhà máy Nakamoto Mfg ở Oizumi, Gunma, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa khoản kinh phí liên quan đến kế hoạch trên vào đề xuất ngân sách ban đầu cho tài khóa 2027. Theo quy định hiện hành, lao động nước ngoài phải chứng minh năng lực tiếng Nhật để được cấp tư cách lưu trú “Lao động kỹ năng đặc định”. Đối với diện Kỹ năng đặc định số 1, Chính phủ Nhật Bản hiện công nhận hai kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật, gồm Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) và Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JFT-Basic). Trong đó, JLPT về nguyên tắc được tổ chức hai lần mỗi năm, vào tháng 7 và tháng 12, theo hình thức thi trên giấy, còn JFT-Basic được tổ chức hằng tháng theo hình thức thi trên máy tính.

Số lượng thí sinh đăng ký JLPT liên tục gia tăng từ năm 2023, sau khi đại dịch COVID-19 lắng xuống. Riêng kỳ thi tháng 12/2026 tại Nhật Bản, số lượng người đăng ký dự kiến đạt mức kỷ lục khoảng 510.000 người, với toàn bộ chỉ tiêu dự thi đã được đăng ký hết từ tháng 9. Nhu cầu dự thi cũng gia tăng từ những người nước ngoài muốn xin các loại tư cách lưu trú khác ngoài diện Lao động kỹ năng đặc định.

Đáng chú ý, theo các quy định cấp bộ được sửa đổi trên cơ sở Luật Quản lý Xuất nhập cảnh, từ tháng 4/2027, lao động nước ngoài mới nhập cảnh Nhật Bản theo diện Kỹ năng đặc định số 2 sẽ phải chứng minh năng lực tiếng Nhật tương đương trình độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi để đánh giá năng lực ngôn ngữ.

Tuy nhiên, kỳ thi JFT-Basic hiện chưa có cấp độ đánh giá tương ứng với yêu cầu B1 trở lên, khiến nhu cầu dự thi JLPT được dự báo tiếp tục gia tăng. Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang ưu tiên xem xét phương án bổ sung cấp độ thi mới vào hệ thống JFT-Basic, đồng thời nghiên cứu khả năng triển khai phiên bản thi trên máy tính đối với JLPT.

Trước đó, Kế hoạch Thực hiện cải cách quy định được Nội các Nhật Bản thông qua vào tháng 7/2026 đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp nhằm mở rộng cơ hội dự thi cho những người cần chứng minh năng lực tiếng Nhật từ trình độ B1 trở lên.