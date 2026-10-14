Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện địa nhiệt thế hệ mới đầu tiên

Nhà máy sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt tại Nhật Bản. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Tập đoàn bất động sản Mitsui Fudosan đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Nhật Bản thương mại hóa hệ thống phát điện địa nhiệt thế hệ mới, có khả năng triển khai tại những khu vực mà công nghệ truyền thống khó thực hiện.

Công nghệ này sử dụng hệ thống tuần hoàn khép kín, trong đó nước được bơm từ mặt đất xuống các đường ống lắp đặt sâu dưới lòng đất để hấp thụ nhiệt, sau đó đưa nhiệt năng thu hồi lên phục vụ phát điện. Do ít phụ thuộc vào nguồn nước địa nhiệt tự nhiên, hệ thống cho phép mở rộng phạm vi lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy.

Mitsui Fudosan sẽ hợp tác với Shin Nippon Biomedical Laboratories, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển dược phẩm và vận hành điện địa nhiệt, cùng công ty khởi nghiệp J-Nec để triển khai dự án.

Các bên đã hoàn thành khoan giếng tại một cơ sở điện địa nhiệt ở thành phố Ibusuki, tỉnh Kagoshima, dự kiến xây dựng và đưa nhà máy phát điện thử nghiệm vào vận hành trong tài khóa 2028, hướng tới thương mại hóa công nghệ từ tài khóa 2029

Theo kế hoạch, mỗi giếng thu hồi nhiệt có thể tạo ra công suất phát điện vài nghìn kW. Tổng công suất và quy mô đầu tư sẽ được xác định sau giai đoạn thử nghiệm.

Mitsui Fudosan dự kiến tận dụng kinh nghiệm phát triển bất động sản để tìm kiếm địa điểm, phối hợp với các đối tác và cơ quan quản lý, đồng thời mở rộng dự án ra nhiều địa phương. Nguồn điện sản xuất sẽ được sử dụng tại các cơ sở của tập đoàn hoặc cung cấp cho doanh nghiệp khác, góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nhật Bản sở hữu nguồn tài nguyên địa nhiệt lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Indonesia, với tiềm năng phát điện ước tính 23,5GW, nhưng hiện mới khai thác khoảng 2%. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều khu vực có tiềm năng địa nhiệt nằm gần các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nơi người dân lo ngại hoạt động khai thác sẽ làm suy giảm nguồn nước.

Ngoài ra, quá trình thăm dò tiềm ẩn rủi ro cao, chi phí đầu tư lớn và thời gian phát triển dự án có thể kéo dài hơn 10 năm. Công nghệ tuần hoàn khép kín giúp giảm sự phụ thuộc vào điều kiện địa chất, mặc dù vẫn cần nguồn vốn lớn cho hoạt động khoan giếng và xây dựng cơ sở phát điện.

Trên thế giới, công nghệ này đã bắt đầu được thương mại hóa. Năm 2025, Công ty Eavor Technologies của Canada, được các nhà đầu tư trong đó có Công ty Điện lực Chubu của Nhật Bản hậu thuẫn, đã đưa một phần dự án điện địa nhiệt tại Đức vào vận hành thương mại.

Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy phát triển công nghệ giảm chi phí để đẩy nhanh thương mại hóa điện địa nhiệt thế hệ mới. Dự án của Mitsui Fudosan đã được Cơ quan An ninh năng lượng và kim loại Nhật Bản (JOGMEC) phê duyệt trong khuôn khổ chương trình khảo sát địa nhiệt.

Chính phủ Nhật Bản cũng xác định công nghệ địa nhiệt thế hệ mới là một trong 17 lĩnh vực chiến lược được ưu tiên đầu tư dưới thời chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi, với mục tiêu huy động 1.000 tỷ yen (khoảng 6,32 tỷ USD) từ khu vực công và tư nhân để phát triển công nghệ, hướng tới nâng công suất phát điện địa nhiệt lên 1,4 GW vào tài khóa 2040./.