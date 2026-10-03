Nhật Bản lên kế hoạch chế tạo tên lửa hành trình tầm xa giá rẻ

Tên lửa đẩy H-2B mang theo tàu vũ trụ không người lái Kounotori 8 rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh tư liệu, minh họa: Kyodo/TTXVN

Loại tên lửa phóng từ mặt đất này chuyên dùng để tấn công tàu chiến và các mục tiêu tương tự, nằm trong chiến lược mở rộng năng lực tên lửa tầm xa ngoài tầm hỏa lực đối phương (stand-off) của Tokyo. Điểm mấu chốt của đề án là tận dụng tối đa các linh kiện dân sự - như sử dụng camera thương mại và thiết kế đầu đạn nhẹ hơn - nhằm hạ giá thành sản xuất, dù phải chấp nhận giảm một phần độ chính xác và uy lực.

Theo chiến thuật đề ra, loại tên lửa mới sẽ đóng vai trò “mồi nhử” thu hút hỏa lực nhằm tiêu hao kho đạn đánh chặn đắt đỏ của đối phương; qua đó mở đường cho các dòng vũ khí uy lực cao hơn như tên lửa đất đối hạm Type 25 nội địa hoặc Tomahawk của Mỹ (có giá khoảng 400 triệu yen, tương đương 2,54 triệu USD/quả) gia tăng xác suất đánh trúng mục tiêu. Mô hình này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ dòng tên lửa giá rẻ Rusty Dagger của Mỹ (khoảng 40 triệu yen/quả).

Quá trình phát triển sẽ được khởi động sớm nhất từ năm tài chính 2027 (1/4/2027 - 31/3/2028), hướng đến sản xuất vào năm tài chính 2029 và chế tạo hàng loạt từ năm 2030 để biên chế cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Nhà thầu sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu, với các ứng viên tiềm năng như Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries.

Trong giai đoạn chờ khí tài nội địa hoàn thiện, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến mua tạm tên lửa từ nước ngoài năm tài chính 2029, trong đó, mẫu Barracuda-500 của công ty Anduril Industries (Mỹ) đang được đưa vào diện xem xét.