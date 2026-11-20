Phần mềm điểm danh nhận diện khuôn mặt thường được hoạt động bằng các nhân viên chụp ảnh bản thân trên app điện thoại. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây là lần đầu tiên một trung tâm thương mại tại Nhật Bản áp dụng hình thức thanh toán này, cho phép khách hàng mua sắm mà không cần sử dụng tiền mặt, thẻ ngân hàng hay điện thoại thông minh.

Dịch vụ do Tobu Department Store phối hợp với công ty mẹ Tobu Railway triển khai, sử dụng hệ thống xác thực sinh trắc học "SAKULaLa" do Tobu Railway và tập đoàn công nghệ Hitachi cùng phát triển. Hệ thống được áp dụng tại hầu hết các khu vực bán hàng của trung tâm thương mại.

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng cần đăng ký trước thông tin khuôn mặt và thẻ tín dụng trên trang web chính thức. Khi thanh toán, người mua chỉ cần hướng mặt về thiết bị nhận diện, nhập bốn chữ số cuối của số điện thoại đã đăng ký và lựa chọn thẻ tín dụng muốn sử dụng để hoàn tất giao dịch. Toàn bộ quá trình không yêu cầu xuất trình tiền mặt, thẻ vật lý hoặc điện thoại.

Theo Hitachi, thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng được quản lý trong hệ thống có mức độ bảo mật cao. Dữ liệu hình ảnh khuôn mặt được mã hóa để tạo khóa xác thực, trong khi hình ảnh gốc không được lưu giữ.

Hệ thống "SAKULaLa" hiện đã được triển khai tại 34 địa điểm, bao gồm các siêu thị thuộc chuỗi Tobu Store và cổng soát vé nhận diện khuôn mặt tại một số nhà ga lớn của Tobu Railway, với khoảng 25.000 người đăng ký sử dụng.

Ông Daisuke Ishibashi, Giám đốc điều hành phụ trách nền tảng số của Tobu Railway, cho biết công nghệ xác thực sinh trắc học có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ thanh toán, xác minh danh tính đến tích lũy điểm thưởng.

Tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng dịch vụ tại các nhà ga và cơ sở thương mại, trước mắt tập trung vào khu vực Ikebukuro, đồng thời có kế hoạch triển khai tại trung tâm thương mại Tobu ở Funabashi, tỉnh Chiba.

Bên cạnh việc nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng, công nghệ này còn được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp bán lẻ cải thiện khả năng thu thập và phân tích dữ liệu mua sắm, đặc biệt tại các trung tâm thương mại lớn có lượng khách đến từ nhiều khu vực và mức chi tiêu tương đối cao.