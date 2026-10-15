Nhật Bản lần đầu thử nghiệm thành công phẫu thuật từ xa bằng robot

Ảnh do đơn vị cung cấp cho thấy một bác sĩ đang hỗ trợ ca phẫu thuật thực hiện bằng robot điều khiển từ xa tại Bệnh viện Đại học Hirosaki ở tỉnh Aomori. Ảnh: Kyodo

Tại cuộc họp báo ngày 14/10, Đại học Hirosaki, tỉnh Aomori phối hợp cùng Hiệp hội Ngoại khoa Nhật Bản đã chính thức thông báo triển khai thành công nghiên cứu lâm sàng đầu tiên tại nước này về việc ứng dụng robot điều khiển từ xa để hỗ trợ phẫu thuật.

Nghiên cứu được bắt đầu từ tháng 8 vừa qua đối với 5 bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng tại tỉnh Aomori. Toàn bộ các ca mổ đều diễn ra thành công và các bệnh nhân hiện đang hồi phục thuận lợi.

Trong các ca phẫu thuật, đội ngũ y tế đã kết nối Bệnh viện trực thuộc Đại học Hirosaki (thành phố Hirosaki) với Bệnh viện Đa khoa Tsugaru (thành phố Goshogawara) cách nhau khoảng 30 km thông qua đường truyền cáp quang tốc độ cao. Hệ thống sử dụng robot hỗ trợ phẫu thuật là "hinotori" do hãng thiết bị y tế Medicaroid có trụ sở tại thành phố Kobe sản xuất. Thông qua hệ thống cáp quang, một bác sĩ giàu kinh nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Tsugaru đã điều khiển robot từ xa để trực tiếp quan sát, hướng dẫn và phối hợp cùng bác sĩ tại phòng mổ thuộc Bệnh viện Đại học Hirosaki, bóc tách và cắt bỏ khối u của người bệnh.

Ông Masaki Mori, Trưởng ban Thúc đẩy triển khai phẫu thuật từ xa thuộc Hiệp hội Ngoại khoa Nhật Bản, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của dự án là xóa bỏ khoảng cách về chất lượng chăm sóc ngoại khoa giữa các địa phương. Đồng quan điểm, Hiệu trưởng Đại học Hirosaki, ông Shinsaku Fukuda khẳng định công nghệ y tế từ xa giữ vai trò then chốt đối với các địa bàn khó khăn trong tiếp cận y tế, hướng tới thiết lập một mạng lưới chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, an toàn và bình đẳng trên cả nước.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ thực hiện thêm khoảng 5 ca phẫu thuật tương tự trong năm tài chính này để nâng tổng số ca thử nghiệm lên 10 người, qua đó đánh giá toàn diện mức độ an toàn trước khi chính thức đưa công nghệ này vào ứng dụng thực tế trong vòng 2 năm tới.

Công nghệ phẫu thuật từ xa được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân tại những khu vực thiếu bác sĩ vẫn có thể tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu mà không phải di chuyển đến các bệnh viện lớn. Hiện nhiều cơ sở y tế tại Nhật Bản đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ này nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế và chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh giữa các địa phương.