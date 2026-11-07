Nhật Bản lần đầu tăng tỷ lệ sinh sau hơn 10 năm

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực này chưa đủ đảo ngược xu hướng suy giảm dân số khi số người tử vong vẫn cao hơn gấp đôi số trẻ được sinh ra.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này ghi nhận 320.458 trẻ chào đời từ tháng 1 đến tháng 6 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu số ca sinh trong nửa đầu năm tăng kể từ năm 2015.

Số trẻ sinh tăng tại 24/47 tỉnh, thành. Tokyo dẫn đầu với mức tăng 4,7%, trong khi 46 địa phương còn lại, nếu không tính thủ đô, ghi nhận bình quân tổng số ca sinh giảm 0,2%.

Chính quyền Tokyo hiện trợ cấp 5.000 yen (khoảng 32 USD) mỗi tháng cho trẻ em dưới 18 tuổi, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trung ương.

Dù vậy, áp lực nhân khẩu học vẫn rất lớn. Trong 6 tháng đầu năm, Nhật Bản ghi nhận 766.746 ca tử vong, cao hơn gấp đôi số trẻ chào đời. Cả 47 tỉnh, thành đều có số người tử vong vượt số trẻ sinh ra.

Đáng chú ý, số ca tử vong trong từng tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ năm 2025, góp phần cải thiện phần nào bức tranh dân số nước này.