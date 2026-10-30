Nhật Bản lần đầu dùng radar xác nhận tuyết trên núi Phú Sĩ

Theo thông báo ngày 30/10, lớp tuyết đầu tiên đã xuất hiện trên đỉnh núi cao 3.776 m, đánh dấu thời điểm chuyển mùa tại địa danh nổi tiếng này.

Núi Phú Sĩ tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết dữ liệu radar ghi nhận lớp tuyết dày ít nhất 1 cm vào lúc 8h00 ngày 30/10 (theo giờ địa phương), khi nhiệt độ trên đỉnh núi xuống âm 6,3 độ C. Đây là mùa đầu tiên cơ quan này áp dụng phương pháp quan trắc mới, kết hợp dữ liệu radar với thông tin từ vệ tinh khí tượng Himawari.

Theo một quan chức thuộc đài khí tượng địa phương ở tỉnh Yamanashi, việc thay đổi phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác và giảm khối lượng công việc cho nhân viên. Trước đây, nhân viên Đài khí tượng Kofu phải trực tiếp quan sát ngọn núi để xác định tuyết đã xuất hiện hay chưa.

Tuyết đầu mùa năm nay trên núi Phú Sĩ được ghi nhận muộn hơn 28 ngày so với mức trung bình hằng năm và 7 ngày so với năm ngoái. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lưu ý việc thay đổi phương pháp quan trắc khiến việc so sánh trực tiếp với các năm trước gặp khó khăn.

Cùng ngày, thành phố Fujiyoshida nằm dưới chân núi Phú Sĩ cũng công bố tuyết đầu mùa sau khi nhân viên xác nhận bằng quan sát trực tiếp. Chính quyền thành phố bày tỏ hy vọng du khách sẽ tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp khi tuyết tiếp tục phủ trắng ngọn núi.

Từ năm 2006, Fujiyoshida duy trì việc công bố thời điểm tuyết đầu mùa trên núi Phú Sĩ nhằm hỗ trợ trong trường hợp Đài khí tượng Kofu, cách ngọn núi khoảng 40 km, không thể xác nhận hiện tượng này do mưa hoặc sương mù.