Nhật Bản khởi động sứ mệnh khám phá vệ tinh sao Hỏa

Tên lửa H3 mang theo tàu thăm dò thuộc sứ mệnh thám hiểm các vệ tinh sao Hỏa (MMX) tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, Nhật Bản. (Nguồn: Sky News)

Nếu thành công, sứ mệnh sẽ đánh dấu lần đầu tiên mẫu vật từ một vệ tinh của sao Hỏa được đưa về Trái đất. Tàu dự kiến trở về vào năm 2031.

Theo Sky News, Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu vũ trụ từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima vào rạng sáng 19/10.

Sứ mệnh thám hiểm các vệ tinh sao Hỏa (MMX) sử dụng tên lửa H3 để đưa tàu vũ trụ mang theo thiết bị thăm dò và xe tự hành đến Phobos.

Sau khi hạ cánh, các thiết bị sẽ khảo sát bề mặt, thu thập dữ liệu và lấy mẫu đất, đá để đưa về Trái đất.

Dự án có sự tham gia của năm cơ quan vũ trụ trên thế giới, với Nhật Bản giữ vai trò chủ trì.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng các đối tác quốc tế cung cấp thiết bị và hỗ trợ liên lạc.

Tổng kinh phí của sứ mệnh ước tính khoảng 578 triệu USD.

Các nhà khoa học chọn Phobos làm địa điểm thu thập mẫu vật vì vệ tinh này nằm gần sao Hỏa hơn Deimos. Vị trí này có thể cung cấp thêm manh mối giúp các nhà khoa học tìm hiểu về hành tinh đỏ.

Theo JAXA, khoảng 0,1% mẫu vật thu thập từ Phobos có thể có nguồn gốc từ sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng, đây có thể là những mảnh đất đá bị văng khỏi sao Hỏa sau các vụ va chạm với thiên thạch, sau đó rơi xuống bề mặt Phobos.