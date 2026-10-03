Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Bản lĩnh trong trận chung kết nhiều thử thách

Cuộc tái ngộ giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Triều Tiên tại sân Shizuoka tối 2/10 mang đầy đủ những nét đặc trưng của một trận chung kết: Chặt chẽ, quyết liệt và chỉ được định đoạt sau những thời khắc căng thẳng nhất.

Ba năm trước, hai đội cũng gặp nhau ở trận tranh Huy chương Vàng Asian Games tại Hàng Châu (Trung Quốc), khi Nhật Bản giành chiến thắng 4-1. Lần này, trước đối thủ giàu thể lực và không ngại gây sức ép, đội chủ nhà phải trải qua 120 phút khó khăn hơn nhiều mới có thể bảo vệ ngôi vô địch.

Các cô gái Triều Tiên nhập cuộc chủ động, tận dụng ưu thế thể chất để gây áp lực. Thế nhưng, sau quãng thời gian đầu gặp khó khăn, Nhật Bản dần lấy lại nhịp độ bằng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công quen thuộc.

Phút 32, một tình huống phối hợp bên cánh trái mở ra cơ hội cho đội chủ nhà. Cú dứt điểm đầu tiên của Yuzuho Shiokoshi bị cản phá, nhưng Mami Ueno có mặt đúng lúc trước khu vực cấm địa, tung cú sút chìm đưa bóng vào góc xa, giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Nhật Bản. (Ảnh: JFA)

Và rồi, thế trận thay đổi nhanh chóng sau giờ nghỉ.

Chỉ hai phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Jong Kum đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút 69, Jon Ryong Jong tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trận chung kết với cú dứt điểm từ khoảng 18m đưa bóng vào góc cao, giúp Triều Tiên dẫn ngược 2-1.

Đáng chú ý, đây cũng là hai bàn thua đầu tiên của Nhật Bản tại Asian Games 2026. Trước trận chung kết, hàng phòng ngự của đội chủ nhà chưa một lần bị xuyên thủng.

Đứng trước nguy cơ mất chức vô địch ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Michihisa Kano tăng cường hàng công với những sự điều chỉnh nhân sự. Nhật Bản đẩy cao đội hình, nhưng thay vì vội vàng, các cầu thủ vẫn cố gắng duy trì cách chơi của mình.

Sự kiên trì được đền đáp ở phút 86. Hanon Nishio, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, nhận bóng gần khu vực cấm địa, xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm vào góc xa, cân bằng tỷ số 2-2.

Nishio sau trận cho biết, cô bước vào sân với suy nghĩ phải tạo ra khác biệt sau khi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội trong suốt giải đấu. Ở tình huống ghi bàn, tiền đạo của RB Omiya Ardija Women tin vào khả năng xoay xở trong không gian hẹp và giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt thủ môn.

Hai đội không thể ghi thêm bàn trong 30 phút hiệp phụ và phải bước vào loạt luân lưu. Để rồi ở thời điểm đòi hỏi bản lĩnh cao nhất, Nhật Bản thực hiện thành công cả năm lượt sút.

Trong khung thành, Shu Ohba cản phá quả đá thứ ba của Jong Kum. Yuzuho Shiokoshi sau đó hoàn thành lượt sút quyết định, khép lại loạt luân lưu với tỷ số 5-3 và đưa Nhật Bản đến Huy chương Vàng thứ ba liên tiếp.

Niềm vui của các cô gái Nhật Bản khi giành chiến thắng chung cuộc. (Ảnh: JFA)

Huấn luyện viên Michihisa Kano cho rằng trận chung kết là sự kết tinh của những điều tốt nhất toàn đội đã xây dựng trong suốt giải đấu. Ban huấn luyện đã chuẩn bị cả cho khả năng trận đấu kéo dài qua 90 phút, hiệp phụ và loạt luân lưu.

Theo ông Kano, điều đáng ghi nhận nhất là sự quyết tâm và khả năng đứng vững của các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn. “Các cầu thủ và ban huấn luyện đã chiến đấu cùng nhau cho đến phút cuối cùng”, nhà cầm quân Nhật Bản chia sẻ sau trận.

Tiền vệ Yui Narumiya cũng nhấn mạnh đến sự bình tĩnh của đội bóng. Nhật Bản chưa để thủng lưới trước trận chung kết, nhưng toàn đội hiểu Triều Tiên là đối thủ đủ sức ghi bàn. Bởi vậy, ngay cả khi liên tiếp nhận hai bàn thua, các cầu thủ không hoảng loạn và vẫn giữ được sự gắn kết.

“Ngay cả khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn, chúng tôi vẫn có thể ghi bàn và thay đổi cục diện. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của đội bóng này”, Narumiya nói.

Chiều sâu phía sau ba lần liên tiếp giành Huy chương Vàng

Chức vô địch trên sân nhà càng đáng chú ý khi Nhật Bản đến Asian Games 2026 mà không phụ thuộc vào nhiều ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại châu Âu.

Phần lớn đội hình của huấn luyện viên Michihisa Kano là những cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Trong danh sách dự giải, thủ môn Shu Ohba, đang khoác áo Rangers tại Scotland, là trường hợp hiếm hoi thi đấu ở nước ngoài. Những gương mặt nổi tiếng của Nadeshiko Japan tại các câu lạc bộ châu Âu không phải lực lượng nòng cốt của chiến dịch Asian Games này.

Nhưng đội hình ấy vẫn đi đến cuối hành trình bằng một thành tích gần như tuyệt đối.

Nhật Bản mở màn bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan, sau đó tiếp tục thắng Việt Nam với cùng tỷ số. Ở lượt cuối vòng bảng, họ vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) 4-0 để giành ngôi đầu bảng với 20 bàn thắng và không để thủng lưới.

Sang vòng đấu loại trực tiếp, Philippines cũng không thể ngăn bước đội chủ nhà. Nhật Bản thắng 4-0 trong trận tứ kết, trong đó ba bàn đến từ các tình huống cố định. Tại bán kết, thử thách lớn hơn mang tên Hàn Quốc cũng được giải quyết bằng chiến thắng 2-0, đưa Nhật Bản vào trận chung kết Asian Games lần thứ sáu liên tiếp.

Như vậy, trước khi bước vào trận cuối cùng, Nhật Bản đã ghi 26 bàn và không thủng lưới qua năm trận. Sau sáu trận, họ khép lại giải đấu với 28 bàn thắng, chỉ nhận hai bàn thua và toàn thắng nếu tính trận chung kết được phân định bằng loạt luân lưu.

Những con số ấy cho thấy một khía cạnh quan trọng hơn bản thân tấm Huy chương Vàng: Chiều sâu của bóng đá nữ Nhật Bản.

Ngay từ đầu giải, huấn luyện viên Kano đã xác định Asian Games không chỉ là cuộc đua giành danh hiệu, mà còn là cơ hội để chứng minh giá trị của WE League - giải vô địch bóng đá nữ chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Sau chức vô địch, ông tiếp tục nhấn mạnh việc các cầu thủ cần mang những trải nghiệm có được từ Asian Games trở về câu lạc bộ, nâng cao cường độ tập luyện và từ đó cải thiện chất lượng giải đấu trong nước.

Cầu thủ Narumiya cũng nhìn nhận giải đấu theo cách tương tự. Trong bối cảnh ngày càng nhiều cầu thủ nữ Nhật Bản sang nước ngoài thi đấu, cô coi Asian Games là cơ hội để những người đang chơi bóng trong nước chứng minh chất lượng của WE League.

Đó có lẽ là một trong những giá trị đáng chú ý nhất của chức vô địch này. Nhật Bản không chỉ có một đội tuyển quốc gia mạnh với những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu. Phía sau họ còn có một lớp cầu thủ đủ sức bước lên, thích nghi với áp lực của đấu trường lớn và giành danh hiệu châu lục.

Thành công tại Aichi-Nagoya cũng nối dài một giai đoạn đặc biệt của bóng đá nữ Nhật Bản trong năm 2026. Tháng 3 vừa qua, Nadeshiko Japan đánh bại chủ nhà Australia 1-0 trong trận chung kết Asian Cup nữ, qua đó lần thứ ba đăng quang giải vô địch châu Á. Sáu tháng sau, một đội hình rất khác tiếp tục đưa Nhật Bản lên bục cao nhất tại Asian Games.

Nếu chức vô địch Asian Cup phản ánh sức mạnh của đội tuyển quốc gia ở cấp độ cao nhất, Huy chương Vàng Asian Games lại cho thấy nguồn lực kế cận và chiều sâu của hệ thống.

Đội tuyển nữ Nhật Bản tham dự Asian Games 2026 thiếu vắng nhiều nhân tố chất lượng đang thi đấu tại nước ngoài. (Ảnh: JFA)

Dẫu vậy, bóng đá nữ Nhật Bản vẫn còn một khoảng cách khác cần thu hẹp. Theo đó, chỉ 6.243 khán giả có mặt tại sân Shizuoka có sức chứa khoảng 50 nghìn chỗ để theo dõi trận chung kết.

Con số này thấp hơn đáng kể so với khoảng 37 nghìn người từng theo dõi Nhật Bản và Triều Tiên tranh Huy chương Vàng tại Hàng Châu ba năm trước. Đài truyền hình chủ nhà trong cùng thời điểm cũng ưu tiên phát sóng trận bán kết bóng chuyền nam giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Shiokoshi thừa nhận, bóng đá nữ Nhật Bản vẫn chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Người thực hiện quả luân lưu quyết định mong chức vô địch Asian Games có thể đưa thêm khán giả đến các sân đấu của WE League và giúp giải đấu tạo được sức hút lớn hơn.

“Tôi nghĩ chức vô địch có thể giúp nâng cao giá trị của giải đấu”, Shiokoshi chia sẻ.

Đó cũng là một góc nhìn đáng chú ý sau tấm Huy chương Vàng. Nhật Bản đã có những danh hiệu, có hệ thống đào tạo và một lực lượng cầu thủ đủ chiều sâu để duy trì khả năng cạnh tranh ngay cả khi nhiều ngôi sao vắng mặt. Thách thức tiếp theo không chỉ nằm trên sân cỏ, mà còn là đưa những thành công ấy đến gần hơn với công chúng.

Ba lần liên tiếp vô địch Asian Games, cùng danh hiệu Asian Cup nữ giành được hồi tháng 3, tiếp tục đặt Nhật Bản trong nhóm những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục. Nhưng quan trọng hơn những chiếc cúp, hành trình tại Aichi-Nagoya cho thấy phía sau Nadeshiko Japan vẫn còn một nền tảng đủ rộng để những thế hệ tiếp theo bước lên và tiếp tục duy trì vị thế ấy.