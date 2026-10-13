Nhật Bản kêu gọi phối hợp ứng phó rủi ro nguồn cung dầu tại châu Á

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị cấp bộ trưởng của Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF), ông Akazawa nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Nhật Bản đang thúc đẩy các sáng kiến nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ tại châu Á, đặc biệt trước những biến động địa chính trị ở Trung Đông. Thông qua sáng kiến POWERR Asia được công bố hồi tháng 4/2026, nước này hướng tới mở rộng năng lực dự trữ dầu trong khu vực, củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp thông qua hợp tác với các nước sản xuất năng lượng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Akazawa đề cập kế hoạch của Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC) nhằm tăng cường hợp tác với các nước sản xuất dầu mỏ và đẩy mạnh phối hợp ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Ông khẳng định Nhật Bản hướng tới vai trò cầu nối giữa các nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông và các quốc gia tiêu thụ tại châu Á, qua đó tăng cường liên kết giữa hai khu vực, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và an ninh năng lượng toàn cầu.