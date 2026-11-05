Nhật Bản: Kẻ trộm trả lại chiếc đồng hồ bị đánh cắp trị giá 290.000 USD kèm lời xin lỗi

Vụ trộm xảy ra khi một người đàn ông giả làm khách hàng đã thử chiếc đồng hồ Audemars Piguet rồi sau đó bỏ chạy khỏi cửa hàng ở Tokyo trong khi chiếc đồng hồ vẫn còn trên cổ tay.

Nhưng vụ việc đã có một bước ngoặt khi cửa hàng này mới đây đã nhận được một gói hàng chứa chiếc đồng hồ – và một bức thư viết tay bày tỏ lời xin lỗi.

Số sê-ri của chiếc đồng hồ được cho là khớp với món đồ bị đánh cắp trước đó.

Một mẫu đồng hồ Audemars Piguet - Ảnh minh hoạ

Cảnh sát Tokyo vẫn đang truy tìm người đàn ông này vì nghi ngờ ăn trộm. Vào tháng 8, bốn chiếc đồng hồ cao cấp khác trị giá 200 triệu yên đã bị đánh cắp từ một cửa hàng trong cùng khu phức hợp mua sắm đã xảy ra vụ trộm trên.