Nhật Bản: Ít nhất 9 người thiệt mạng do bão Dujuan gây mưa lũ kỷ lục

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Sakura, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 22/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo giới chức địa phương, tỉnh Chiba là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 6 trường hợp tử vong. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông ngoài 60 tuổi được phát hiện bất tỉnh gần một phương tiện bị ngập nước ở thành phố Inzai và sau đó tử vong tại bệnh viện. Trước đó, một người đàn ông ngoài 50 tuổi cũng thiệt mạng do rơi xuống một bụi tre trong lúc vận hành máy cơ giới dọn bùn đất sạt lở. Tại thành phố Kamogawa thuộc tỉnh này, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm 2 người đàn ông (khoảng 60 và 70 tuổi) mất tích sau khi đất đá sạt lở làm sập nhà ở.

Tại tỉnh Kanagawa lân cận, số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong do bùn đất tràn vào nhà và một phụ nữ 35 tuổi tại thành phố Miura được tìm thấy tử vong tại nhà riêng vào sáng 23/9 sau khi mất tích từ đêm hôm trước. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hiện đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 nạn nhân khác vẫn mất tích do lở đất tại thành phố Miura và thành phố Yokosuka.

Bão Dujuan tiếp vào vùng biển Thái Bình Dương phía Đông Nhật Bản từ ngày 21/9 và hiện đã di chuyển ra xa, song hoàn lưu bão đã trút lượng mưa kỷ lục xuống vùng Kanto và quần đảo Izu, khiến mực nước nhiều con sông dâng cao nguy hiểm. Điển hình tại thành phố Sakura (tỉnh Chiba), sông Takasaki tràn bờ đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Riêng trên các tuyến đường do tỉnh Chiba quản lý đã ghi nhận khoảng 120 phương tiện bị ngập sâu trong nước.

Thống kê sơ bộ cho thấy thiên tai đã làm phá hủy, hư hại hoặc ngập úng hơn 500 công trình, nhà ở tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki. Tính đến sáng sớm 23/9, tình trạng mưa bão cũng gây sự cố lưới điện trên diện rộng, khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại Chiba và Kanagawa rơi vào cảnh mất điện.