Nhật Bản hủy hàng trăm chuyến bay, hơn 1 triệu người sơ tán do bão Dujuan

Ngày 21/9, bão Dujuan đã tiến sát thủ đô Tokyo, đe dọa trút lượng mưa kỷ lục xuống Nhật Bản. Hiện tượng thời tiết cực đoan này lập tức khiến hàng trăm chuyến bay bị đình trệ và hơn một triệu người dân phải nhận khuyến cáo sơ tán khẩn cấp.

Nhật Bản vốn thường xuyên hứng chịu bão lớn vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Trên thực tế, các đợt bão trước đó đã làm gián đoạn một số sự kiện thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) do nước này đăng cai tổ chức. Tính đến 21/9, bão Dujuan duy trì sức gió lên tới 144 km/h khi di chuyển cách thành phố Katsuura (gần Tokyo) khoảng 130 km về phía nam.

Trước tình hình thời tiết xấu, hai hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã lần lượt hủy bỏ 135 và 140 chuyến bay. Trên đất liền, hơn 9.000 hộ gia đình quanh khu vực Tokyo đang bị cắt điện.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản đã kêu gọi hơn 1,6 triệu cư dân tại thủ đô và vùng lân cận sơ tán, dù đây không phải là lệnh bắt buộc.

Cùng lúc, Tokyo và các tỉnh Chiba, Kanagawa, Shizuoka đều được đặt trong tình trạng cảnh báo sạt lở đất. Nhiều nhà khai thác đường sắt tại thủ đô và khu vực lân cận cũng phải đình chỉ hoạt động trên một số tuyến.

Ông Takuya Hosomi, đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tại các khu vực đang có cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn khi bão di chuyển lên phía bắc.

Ngay từ ngày 20/9, JMA đã dự báo mưa gió sẽ mạnh lên trước cả khi tâm bão đổ bộ. Cơ quan này nhấn mạnh tổng lượng mưa tính đến 22/9 có thể vượt mức trung bình của cả tháng 9, gây ra những trận mưa lớn chưa từng có.

Bão Dujuan còn ảnh hưởng sâu rộng đến hàng loạt sự kiện quan trọng khác. Tại tỉnh Aichi ở miền trung, ban tổ chức Asian Games đã phải hoãn lịch thi đấu môn cưỡi ngựa sang 22/9. Chuyến bay tới New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng bị trễ bốn tiếng so với kế hoạch.

Ngoài ra, Tokyo Game Show - một trong những hội chợ trò chơi điện tử lớn nhất thế giới - đã phải đóng cửa sớm vào ngày cuối cùng của sự kiện. Một lễ hội âm nhạc ngoài trời và một trận bóng chày dự kiến tổ chức tại tỉnh Chiba cũng bị hủy hoàn toàn.

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh cho thấy đường phố trước ga Kamakura - một điểm du lịch nổi tiếng - ngập chìm trong biển nước. Thị trưởng thành phố Kamakura, ông Takashi Matsuo, đã cảnh báo trên nền tảng X rằng tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở nhiều nơi, do đó việc di chuyển bằng ô tô lúc này là cực kỳ nguy hiểm.