Nhật Bản hướng tới chính sách an ninh thực tế, mở rộng hợp tác quốc phòng

Phát biểu với báo giới, ông Koizumi cho biết trong cuộc hội đàm ngày 26/10 với Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen, hai bên đã trao đổi về quyết định của Helsinki hồi tháng 3 sửa đổi luật, mở đường cho việc đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này. Theo ông Koizumi, quan điểm của người đồng cấp Phần Lan về sự cần thiết phải đánh giá tình hình an ninh một cách thực tế đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Ông Koizumi dẫn lại thông điệp của Bộ trưởng Hakkanen: “Chúng ta không được ngây thơ. Chúng ta phải thúc đẩy các chính sách dựa trên chủ nghĩa hiện thực”, đồng thời nhấn mạnh quan điểm này cũng phù hợp với tình hình Nhật Bản hiện nay.

Động thái trên diễn ra khi Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh rà soát ba văn kiện an ninh chủ chốt, dự kiến hoàn tất trước cuối năm nay. Một trong những nội dung được quan tâm là khả năng sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” được Nhật Bản công bố năm 1967, theo đó nước này cam kết không sản xuất, sở hữu hoặc cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ.

Song song với các cuộc thảo luận về chính sách an ninh, Nhật Bản và Phần Lan cũng đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Ngày 26/10, Phần Lan trở thành quốc gia thứ 19 ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thỏa thuận do Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ký kết, hướng tới tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị, công nghệ quốc phòng.

Tại cuộc hội đàm cùng ngày, ông Motegi nhấn mạnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương có mối liên hệ chặt chẽ, đồng thời đánh giá thỏa thuận hợp tác công nghệ quốc phòng có ý nghĩa quan trọng.

Trước đó, tháng 4/2026, Nhật Bản đã nới lỏng các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí sát thương, thu hút sự quan tâm của các đối tác muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Những động thái này cho thấy Tokyo đang đồng thời xem xét điều chỉnh các nguyên tắc an ninh lâu đời và mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác, trong bối cảnh nước này đánh giá lại những thách thức an ninh trong khu vực và trên thế giới.