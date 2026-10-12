Nhật Bản hối thúc châu Á tăng dự trữ dầu mỏ trước rủi ro nguồn cung tại Trung Đông

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết các nước sản xuất và tiêu thụ dầu cần tăng cường hợp tác, trong đó các quốc gia châu Á cần đặc biệt chú trọng củng cố kho dự trữ dầu mỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nhật Bản hối thúc châu Á tăng dự trữ dầu mỏ. Ảnh: Oilprice

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Quốc tế theo hình thức trực tuyến hôm 11-10, ông Ryosei Akazawa khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực đóng vai trò là “cầu nối” giữa các nước sản xuất dầu ở Trung Đông và những quốc gia nhập khẩu nhiên liệu tại châu Á, nhằm ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Ryosei Akazawa, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu đối với các nước châu Á, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng hơn nỗ lực chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh nguồn cung năng lượng tại châu Á cũng đã được thể hiện qua việc điều chỉnh định hướng của Cộng đồng châu Á không phát thải. Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư của Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC), tổ chức tại Philippines ngày 8-10, các nước thành viên đã nhất trí tăng cường dự trữ dầu mỏ quốc gia và nghiên cứu cơ chế dự trữ dầu khu vực trên cơ sở tự nguyện, nhằm bảo đảm nguồn cung trước nguy cơ gián đoạn thị trường toàn cầu và những rủi ro trên các tuyến hàng hải chiến lược.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, cùng với nỗ lực toàn cầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế điều phối nhằm đưa 400 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu giải phóng lượng dầu dự trữ.

Nhật Bản hiện sở hữu kho dự trữ dầu chiến lược lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Mỹ. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hồi tháng 4, Trung Quốc có lượng dầu dự trữ 1,397 tỷ thùng, tiếp theo là Mỹ với 413 triệu thùng, trong khi Nhật Bản dự trữ 263 triệu thùng dầu thô trong các kho chiến lược.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm các nhà cung cấp nhiên liệu nhằm bù đắp nguồn cung dầu mỏ thiếu hụt từ khu vực Vùng Vịnh.

Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông để nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô, do đó lo ngại về gián đoạn nguồn cung ngày càng tăng khi Tehran phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu, sau các cuộc tấn công vào Iran do Mỹ và Israel phát động ngày 28 -2.