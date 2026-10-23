Nhật Bản hoàn thuế cho du khách nước ngoài khi xuất cảnh từ ngày 1/11

Theo hệ thống hiện hành, du khách nước ngoài có thể mua hàng miễn thuế trực tiếp tại các cửa hàng đủ điều kiện. Với cơ chế mới, du khách sẽ quét hộ chiếu tại các quầy làm thủ tục chuyên dụng ở sân bay và cảng biển để nhận lại tiền thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào thẻ tín dụng khi rời Nhật Bản.

Ảnh minh hoạ.

Những trường hợp được yêu cầu kiểm tra bổ sung có thể phải xuất trình hàng hóa đã mua để cơ quan chức năng xác minh. Tại các sân bay lớn, thủ tục qua điện thoại thông minh cũng sẽ được triển khai nhằm giảm nguy cơ ùn tắc.

Ngày 22/10, cơ quan hải quan Tokyo đã giới thiệu công tác chuẩn bị tại sân bay Haneda. Tại đây, 22 thiết bị đầu cuối được lắp đặt để xác định các giao dịch mua hàng cần kiểm tra bổ sung. Sân bay cũng bố trí khu vực riêng phục vụ việc kiểm tra hành lý.

Quy định mới đồng thời bãi bỏ mức trần 500.000 yen mỗi ngày đối với các mặt hàng tiêu dùng như rượu và mỹ phẩm. Du khách cũng không còn phải sử dụng loại bao bì đặc biệt nhằm ngăn chặn việc bán lại hàng hóa.

Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ lo ngại việc phải thanh toán thuế trước có thể khiến du khách hạn chế mua sắm. Thay vì sử dụng khoản tiền tiết kiệm được từ chính sách miễn thuế để mua thêm hàng hóa, khách du lịch có thể cân nhắc kỹ hơn do phải ứng trước khoản thuế này.

Ông Masaki Akita, Chủ tịch Hiệp hội Cửa hàng miễn thuế Nhật Bản kiêm người đứng đầu Matsuya, doanh nghiệp vận hành chuỗi cửa hàng bách hóa, nhận định cơ chế mới sẽ có lợi cho các nhà bán lẻ do giúp giảm bớt trách nhiệm trong việc ngăn chặn các giao dịch mua hàng gian lận.