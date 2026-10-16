Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết của dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.". (Nguồn: Bnews)

Ngày 16/10, tại xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, Trung tập Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội nghị tổng kết của dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.”

Phát biểu khai mạc ông Trần Thế Công-Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau bốn năm triển khai, Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” ghi nhận nhiều chuyển biến quan trọng trong tư duy và tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Từ trọng tâm hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần, dự án đã tạo bước chuyển sang nâng cao năng lực toàn diện cho người nông dân, hợp tác xã và hệ thống khuyến nông, lấy nhu cầu thị trường làm định hướng cốt lõi.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản và Trung tâm Khuyến nông quốc gia làm Chủ dự án. Các tỉnh được thụ hưởng: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La.

Điểm nổi bật của dự án là việc áp dụng phương pháp Viet-SHEP - Phương pháp khuyến nông theo định hướng thị trường của Nhật Bản và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Phương pháp này hỗ trợ nông dân và hợp tác xã chuyển mạnh từ tư duy "sản xuất những gì mình có" sang "sản xuất những gì thị trường cần," chủ động khảo sát thị trường, lập kế hoạch gieo trồng và kết nối với các đơn vị tiêu thụ.

Đánh giá tại hội nghị tổng kết, ông Ikeda Hiroyuki - Phó Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA tại Việt Nam khẳng định, sự đồng hành của JICA với ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ dừng ở nguồn lực tài chính mà quan trọng hơn là tri thức, phương pháp làm việc và sự bền bỉ giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Thành tựu quan trọng nhất của dự án không chỉ tăng cường quản lý sản xuất dựa trên tiêu chuẩn GAP đảm bảo an toàn và chất lượng nông sản, mà còn thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo định hướng thị trường thông qua việc giới thiệu, phổ biến phương pháp Viet-SHEP.

Qua các hoạt động khảo sát thị trường, kết nối với bên mua,và các chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ khuyến nông, các hợp tác xã và nông dân đã nâng cao năng lực nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó đưa ra các quyết định sản xuất phù hợp.

Dự án cũng góp phần củng cố mối liên kết giữa khâu sản xuất và thị trường. Các bên tham gia đã nhận thấy rằng, chỉ cải thiện quy trình sản xuất thôi là chưa đủ.

Để tạo ra giá trị, cần phải thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên mua và đối tác kinh doanh. Đây chính là những yếu tố cốt lõi để xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và có khả năng cạnh tranh.

Kết quả ghi nhận sau bốn năm cho thấy, nguồn nhân lực khuyến nông được tăng cường đáng kể với 191 cán bộ được đào tạo thông qua các khóa tập huấn giảng viên nguồn.

Tại các hợp tác xã mục tiêu, tỷ lệ đơn vị áp dụng quy trình GAP cơ bản hoặc VietGAP tăng từ 72% lên 92%, đưa tổng diện tích sản xuất an toàn tăng 44,4%, đạt 752 ha. Hoạt động bán hàng tập trung được mở rộng lên 94,9% số hợp tác xã.

Hiệu quả kinh tế thu được đạt những số liệu ấn tượng khi lợi nhuận gộp bình quân trên một đơn vị diện tích tại các hợp tác xã tăng 14,1%, vượt mục tiêu 10% đề ra ban đầu.

Đồng thời, gần 72% số hợp tác xã đã mở rộng thành công kênh bán hàng, tăng bình quân từ 4,9 lên 7,7 kênh phân phối. Chuỗi liên kết thông tin giữa người sản xuất và khách hàng được thu hẹp thông qua hàng chục sự kiện kết nối và hàng trăm ý kiến phản hồi trực tiếp từ người mua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh, việc khép lại dự án không đồng nghĩa với việc kết thúc các hoạt động.

Việc bàn giao bộ tài liệu Viet-SHEP cho các địa phương chính là sự chuyển giao trách nhiệm, đòi hỏi phía Việt Nam tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nhân rộng phương pháp trong thực tiễn khuyến nông.

Định hướng thời gian tới, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục đưa Viet-SHEP vào các chương trình đào tạo thường xuyên, duy trì các phương pháp khảo sát thị trường, lập kế hoạch sản xuất-tiếp thị và tổ chức bán hàng tập trung.

Quá trình nhân rộng sẽ được thực hiện có chọn lọc, linh hoạt theo năng lực quản trị và điều kiện thực tế của từng hợp tác xã chứ không sao chép máy móc.

Trước những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp như thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất xanh, giảm phát thải và chuyển đổi số, kết quả từ dự án tạo tiền đề vững chắc để mở rộng hợp tác kỹ thuật sang các lĩnh vực công nghệ, đầu tư, chế biến và phát triển thị trường, tiếp tục phát huy giá trị bền vững trong những năm tiếp theo./.