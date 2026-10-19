Nhật Bản hỗ trợ Philippines xây dựng các cơ sở dự trữ dầu

Công ty kỹ thuật Nhật Bản Chiyoda đang tiến tới triển khai dự án xây dựng các cơ sở dự trữ dầu tại Philippines, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ các nền kinh tế Đông Nam Á ứng phó với gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột ở Iran gây ra. (Ảnh: AFP)

Chiyoda và Nippon Koei đã bắt đầu khảo sát thực địa các địa điểm xây dựng kho dầu. Một trong những địa điểm tiềm năng là khu vực nhà máy lọc dầu của Petron, tập đoàn năng lượng lớn của Philippines. Chiyoda từng tham gia thiết kế các cơ sở của Petron.

Theo Thứ trưởng Năng lượng Philippines Alessandro Sales, dự án dự kiến xây dựng hai cơ sở dự trữ mới, mỗi cơ sở có sức chứa 15 triệu thùng dầu. Mục tiêu là giúp Philippines duy trì lượng dự trữ tương đương 90 ngày tiêu thụ, bao gồm cả lượng dầu dự trữ hiện có của khu vực tư nhân. Các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.

Đại diện Chiyoda cho biết công ty muốn hỗ trợ dự án từ giai đoạn nghiên cứu ban đầu đến thiết kế và xây dựng.

Philippines chịu sức ép lớn về an ninh năng lượng

Philippines phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu Trung Đông. Tính đến tháng 3, dầu thô nhập khẩu từ khu vực này chiếm hơn 90% tổng nguồn cung của nước này, trong khi lượng dự trữ chỉ tương đương khoảng 50 ngày. Để so sánh, Nhật Bản có lượng dự trữ khoảng 250 ngày.

Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa do xung đột Iran đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng của Philippines, buộc chính phủ nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng vào tháng 3.

Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, mở rộng kho dự trữ và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang trở thành những ưu tiên cấp thiết đối với các nước Đông Nam Á.

Nhật Bản mở rộng hợp tác năng lượng tại Đông Nam Á

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC) tổ chức ở Manila tuần trước, các bên đã xây dựng kế hoạch mở rộng dự trữ dầu và phối hợp giải phóng nguồn cung khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại diện Ả Rập Xê-út và UAE, hai nước khai thác dầu lớn, cũng được mời tham dự.

Bên cạnh dự án tại Philippines, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang triển khai các hoạt động nhằm tăng cường an ninh năng lượng khu vực:

- Idemitsu: Đã vận chuyển dầu thô từ UAE và Oman đến Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp Nhật Bản có cổ phần. Lô dầu được vận chuyển theo tuyến tránh eo biển Hormuz.

- Tokyo Gas: Tham gia phát triển hạ tầng LNG tại Indonesia, với kế hoạch xây dựng các cảng tiếp nhận LNG tại sáu địa điểm trên đảo Sulawesi và quần đảo Maluku. Dự án hướng tới thay thế dầu diesel bằng LNG trong khai thác điện.

- JERA: Hỗ trợ tập đoàn điện lực AboitizPower của Philippines nâng cao hiệu suất các nhà máy nhiệt điện than. Nhiệt điện hiện chiếm khoảng 60% cơ cấu khai thác điện của Philippines, nhưng nhiều nhà máy đã cũ và thường xuyên gặp sự cố. JERA sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và bảo trì nhằm cải thiện độ ổn định của nguồn điện.

Ngoài ra, bên lề hội nghị AZEC, Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kei Takagi đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin. Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Chiyoda đẩy mạnh hiện diện tại Philippines

Chiyoda là doanh nghiệp chuyên thiết kế và xây dựng nhà máy lọc dầu, cơ sở khai thác khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, công ty từng tham gia xây dựng các cơ sở dự trữ dầu tại Nhật Bản.

Năm 1995, Chiyoda thành lập công ty con tại Philippines, hiện có khoảng 500 nhân viên và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty trong nước để tiến tới ký kết hợp đồng chính thức cho dự án dự trữ dầu.

Nhìn chung, Nhật Bản đang tăng cường vai trò trong việc củng cố an ninh năng lượng Đông Nam Á, thông qua xây dựng kho dự trữ dầu, đa dạng hóa tuyến vận chuyển, phát triển hạ tầng LNG và cải thiện hiệu suất phát điện. Những nỗ lực này nhằm giúp khu vực giảm thiểu ảnh hưởng từ các cú sốc địa chính trị và gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nh.Thạch