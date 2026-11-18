Ngày 18/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2026 cho hai dự án tại Việt Nam, với tổng kinh phí 312.939 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng.

Lễ ký kết do Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chủ trì, với sự tham dự của ông Doseba Tua Sinay, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và bà Sarah Goring, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam (MAG).

Đại sứ Ito Naoki và ông Doseba Tua Sinay cùng các đại biểu tại lễ ký kết

Trong đó, Dự án Xây dựng cơ sở lánh nạn đa mục đích tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên được viện trợ 163.204 USD, tương đương khoảng 4,16 tỷ đồng, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện.

Dự án xây dựng hai cơ sở lánh nạn tại bản Na Nghịu và bản Háng Sông Trên. Mỗi công trình có diện tích 177 m², kết cấu bê tông cốt thép, gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, khu bếp và nhà vệ sinh.

Ngoài ra, dự án cải tạo tuyến đường dài 122m tiếp giáp cơ sở tại bản Na Nghịu và xây dựng kè chắn đất dài 61,5m.

Với hơn 15.000 người dân, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Xa Dung có địa hình miền núi hiểm trở, việc xây dựng các điểm lánh nạn tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hai công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân tại địa bàn.

Dự án còn lại là Rà phá bom chùm và vật liệu nổ tổng hợp tại tỉnh Quảng Trị, được viện trợ 149.735 USD, tương đương khoảng 3,82 tỷ đồng, do MAG thực hiện.

Dự án tập trung rà phá bom mìn, vật liệu nổ chưa phát hiện trên diện tích 20 ha tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, đồng thời tổ chức giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân.