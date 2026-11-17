Bức ảnh do Yonhap News TV cung cấp ngày 21/8/2020 cho thấy các máy bay quân sự Nga tiến vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc.

Theo hãng tin AFP, các máy bay Nga bị cáo buộc đã tiến vào không phận Nhật Bản gần đảo Okinoshima, thuộc tỉnh Fukuoka ở khu vực Tây Nam nước này, vào khoảng hơn 4 giờ sáng giờ địa phương (2 giờ sáng giờ Việt Nam) ngày 17/11.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu để cảnh báo các máy bay nói trên.

Ông Kihara tuyên bố: “Việc máy bay Nga xâm phạm không phận quốc gia của chúng ta không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền đất nước, mà còn là mối đe dọa đối với an ninh của chúng ta; đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Nga thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời yêu cầu Moskva triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Quan hệ giữa Tokyo và Moskva trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây sau khi một nhà báo Nhật Bản bị bắt tại Nga với cáo buộc làm gián điệp, cùng với việc tài sản của tập đoàn Japan Tobacco tại nước này bị tịch thu.

Cũng trong sáng 17/11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo một số máy bay quân sự Nga đã tiến vào Vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trong thời gian ngắn, buộc Không quân nước này phải điều động máy bay chiến đấu để ứng phó.

Trong tuyên bố, JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay Nga trước khi chúng tiến vào KADIZ và triển khai máy bay chiến đấu để sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Theo cơ quan này, các máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực mà không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Vùng nhận diện phòng không không phải là không phận thuộc chủ quyền quốc gia, mà là khu vực được thiết lập nhằm yêu cầu máy bay nước ngoài xác định danh tính, qua đó góp phần ngăn ngừa các vụ va chạm ngoài ý muốn.

Hoạt động mới nhất của máy bay Nga tại KADIZ diễn ra khoảng 3 tháng sau khi một số máy bay quân sự nước này từng tiến vào rồi rời khỏi khu vực trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Khi đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã điều động máy bay chiến đấu để ứng phó.

Về vấn đề này, Moskva nhấn mạnh KADIZ không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các quốc gia khác, đồng thời khẳng định mọi chuyến bay quân sự của Nga đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về không phận.