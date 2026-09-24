Nhật Bản giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng cho người dân Sơn La

Sáng 24/9 tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La và tổ chức Save the Children tổ chức Hội thảo “Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”.

Dự án là sáng kiến do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản, với sự phối hợp triển khai của tổ chức Save the Children Việt Nam và các cơ quan tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2023 - 2026 tại các xã Tà Xùa, Xím Vàng, Pắc Ngà, Sốp Cộp và Púng Bánh.

Dự án hướng tới cải thiện sinh kế, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới thông qua sự phối hợp giữa lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Tổng kinh phí của dự án là 234,9 triệu yên (tương đương khoảng 41 tỷ đồng).

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình của Save the Children tại Việt Nam, cho biết hơn 3 năm thực hiện dự án tương đương khoảng 1.000 ngày - một khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

“Giá trị nổi bật nhất của dự án này chính là sự kết hợp giữa dinh dưỡng và nông nghiệp”, ông Vương Đình Giáp nói, đồng thời cho biết mô hình còn gắn với bình đẳng giới, đặc điểm văn hóa địa phương và mục tiêu giúp các hộ gia đình chủ động tạo nguồn thực phẩm tại chỗ để cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Ông cho rằng kết quả cuối cùng của dự án “thực ra chỉ là một sự khởi đầu”, bởi những giải pháp đã hình thành cần tiếp tục được duy trì và phát huy sau khi nguồn hỗ trợ trực tiếp kết thúc.

Ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình của Save the Children tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Sinh kế và dinh dưỡng cùng được cải thiện

Theo báo cáo tổng kết tại hội thảo, dự án triển khai nhiều hoạt động tại các xã Tà Xùa, Xím Vàng, Pắc Ngà, Sốp Cộp và Púng Bánh từ thành lập nhóm sản xuất, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ vật tư nông nghiệp đến xây dựng vườn rau dinh dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và thúc đẩy bình đẳng giới.

Kết quả đánh giá cho thấy thu nhập bình quân của các hộ được khảo sát tăng từ 4,01 triệu đồng lên 6,73 triệu đồng, tương đương mức tăng 67,8%.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 2 tuổi trong mẫu khảo sát giảm từ 35,6% ở đầu kỳ xuống 18,7% vào cuối kỳ. Tỷ lệ trẻ từ 6 - 23 tháng đạt đa dạng khẩu phần tăng từ 33,7% lên 82,5%.

Dự án cũng ghi nhận những thay đổi về bình đẳng giới. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định tăng từ 67,7% lên 80,5%, trong khi nhận thức và thực hành về bình đẳng giới tăng từ 28,5% lên 69,1%.

Kỳ vọng duy trì và nhân rộng mô hình

Trao đổi với Mekong ASEAN, ông Masafumi Saito, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng nhiều hoạt động của dự án có thể được nhân rộng sang các tỉnh miền núi khác của Việt Nam, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em.

“Chi phí triển khai các hoạt động này không quá cao và nếu nhận được sự hợp tác của chính quyền cấp tỉnh và cấp xã thì mô hình có thể được thực hiện ở cấp cơ sở. Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình này có tính bền vững cao”, ông Saito nói.

Đồng quan điểm, ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình của Save the Children tại Việt Nam, nhận định dự án tại Sơn La có thể được áp dụng tại những địa phương miền núi có điều kiện tương tự, nhưng cần được điều chỉnh phù hợp với khí hậu, văn hóa và tập quán của từng cộng đồng, thậm chí đến cấp hộ gia đình.

“Điểm quan trọng nhất của mô hình này là sự phối hợp đa ngành, đặc biệt giữa nông nghiệp và y tế, cùng với vai trò điều phối của chính quyền cấp xã và cấp tỉnh. Nếu không có sự phối hợp này thì mô hình sẽ rất khó thành công”, ông Giáp cho biết thêm.

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức Save the Children và đại diện các địa phương tại Sơn La chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Save the Children (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) là một trong những tổ chức độc lập hàng đầu thế giới hoạt động vì quyền và phúc lợi của trẻ em, được thành lập năm 1919 tại Anh. Hiện tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em tại hơn 100 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực như sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em và ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Save the Children bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990. Đến nay, tổ chức triển khai các chương trình tại nhiều địa phương trên cả nước, tập trung vào giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.