Nhật Bản giảm mua tôm từ nhiều nước, riêng tôm Việt vẫn đắt hàng

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Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh tổng nhập khẩu tôm của Nhật Bản vẫn giảm nhẹ, cạnh tranh giữa các nguồn cung ngày càng rõ nét.

Đồng thời, xu hướng tiêu dùng tiện lợi và nhu cầu sản phẩm chế biến tiếp tục tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cụ thể của thị trường.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tháng 9/2026, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản đạt 52,3 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 440,9 triệu USD, tăng 6,4%, chiếm 11,8% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn thứ ba, sau Trung Quốc và Mỹ.

VASEP dẫn số liệu của ITC, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 1,25 tỷ USD tôm trong 8 tháng đầu năm, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 330 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 26,4% tổng kim ngạch nhập khẩu tôm của nước này.

Theo đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung tôm lớn nhất của Nhật Bản xét theo giá trị, tiếp đến là Indonesia với 194,6 triệu USD, giảm 6%. Các nước tiếp theo là Ấn Độ với 193,8 triệu USD, tăng 5%; Thái Lan với 153,1 triệu USD, giảm 25% và Ecuador với 87,9 triệu USD, giảm 8%.

Dù tổng nhập khẩu tôm của Nhật Bản suy giảm, Việt Nam vẫn duy trì được vị thế trong nhóm cung ứng chủ lực. Song, mức tăng nhập khẩu từ Ấn Độ cũng phản ánh sức ép cạnh tranh tại thị trường này.